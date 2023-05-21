Маринад для шашлыка из свинины: лучшие рецепты для сочного мяса
Лето просто немыслимо без выездов на природу с друзьями, детьми, собаками и, конечно же, шашлыками. Но, чтобы было по-настоящему вкусно, нужно правильно приготовить маринад для шашлыка из свинины.
«Рамблер» предлагает простые рецепты самых вкусных маринадов для шашлыка.
Бабушкина классика
- Столовый уксус
- Много репчатого лука
- Соль
- Перец
- Листья вишни
Главный секрет этого маринада – вишневые листочки. Мясо получится нежным и ароматным. А столовый уксус отвечает за классический вкус из детства. Что нужно сделать? Мясо порезать на ровные кусочки, удобные для нанизывания. К мясу нужно добавить много репчатого лука. Режьте крупными кольцами, которые также можно будет надеть на шампур вместе с мясом. Добавляете соль, перец по вкусу, наливаете уксуса – не много и не мало, а сколько возьмет рука. Уксус должен попасть на все кусочки. Также добавляем вымытые листья вишни. Все перемешиваем и ставим в холодильник вечером. Перед сном мясо еще раз можно перемешать. И потом еще раз утром за пару часов до приготовления. Кстати, весь лук у вас, скорее всего, не поместится на шампуры, поэтому для него можно взять решетку и пожарить отдельно, когда угли будут не такими горячими.
Маринад с лимоном
- Лимоны
- Много репчатого лука
- Соль
- Перец
Лимонов нужно взять из расчета один лимон на килограмм мяса. Моем лимоны, разрезаем на две половинки и выдавливаем сок в кастрюлю или чашу, где уже лежит порезанное на удобные кусочки мясо. Далее добавляем лук, все перемешиваем, соль, перец кладем по вкусу. Если хочется новизны, добавьте чеснок, а вместо черного молотого перца возьмите смесь из четырех видов. Можно оставлять на ночь, можно замариновать за несколько часов до приготовления.
Минеральная вода
- Минеральная вода
- Много репчатого лука
- Соль
- Перец
Идеальный вариант для тех, кто хочет наслаждаться чистым мясным вкусом. Режем мясо на красивые кусочки, добавляем соль и перец по вкусу, сюда же кладем нарезанный крупными кольцами репчатый лук и все заливаем любой газированной минеральной водой. Углекислый газ и соли, которые содержатся в минералке, сделают свое дело – мясо получится нежным, почти воздушным и без всякого дополнительного привкуса.
Кефир
- Кефир
- Много репчатого лука
- Соль
- Перец
Кефир работает по тому же принципу, что и сок лимона или столовый уксус. Кислота размягчает мясные волокна, мясо становится более мягким. Поэтому если нет других ингредиентов, а кефир есть, можно не бегать лишний раз по магазинам, а замариновать мясо тем, что есть. Мясо не забываем резать на ровные крупные кусочки, добавляем соль, перец, луковые кольца и заливаем все кефиром.
Готовые маринады
Продаются в тех же отделах, что и готовые соусы. Принцип действия у них тот же – в число ингредиентов входят те или иные кислоты, которые придают мясу мягкость. Но также туда включены и другие добавки, влияющие на вкус. Этот вариант для тех, кто готов к экспериментам.
Какое мясо выбрать для шашлыка
Первый и самый главный критерий – свежесть. Мясо должно быть красивым, ароматным, упругим и вызывать аппетит, а не отвращение. Поэтому нюхайте, трогайте, внимательно осматривайте.
Считается, что лучше всего для шашлыка подходит шейка, на ней есть и жир, и мясо не такое жесткое. Но можно выбрать и лопатку, и даже карбонад, особенно если вы фанат более сухого мяса.