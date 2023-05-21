Маринад для шашлыка из свинины: лучшие рецепты для сочного мяса

Лето просто немыслимо без выездов на природу с друзьями, детьми, собаками и, конечно же, шашлыками. Но, чтобы было по-настоящему вкусно, нужно правильно приготовить маринад для шашлыка из свинины.

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«Рамблер» предлагает простые рецепты самых вкусных маринадов для шашлыка.

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Бабушкина классика

Столовый уксус

Много репчатого лука

Соль

Перец

Листья вишни

Главный секрет этого маринада – вишневые листочки. Мясо получится нежным и ароматным. А столовый уксус отвечает за классический вкус из детства. Что нужно сделать? Мясо порезать на ровные кусочки, удобные для нанизывания. К мясу нужно добавить много репчатого лука. Режьте крупными кольцами, которые также можно будет надеть на шампур вместе с мясом. Добавляете соль, перец по вкусу, наливаете уксуса – не много и не мало, а сколько возьмет рука. Уксус должен попасть на все кусочки. Также добавляем вымытые листья вишни. Все перемешиваем и ставим в холодильник вечером. Перед сном мясо еще раз можно перемешать. И потом еще раз утром за пару часов до приготовления. Кстати, весь лук у вас, скорее всего, не поместится на шампуры, поэтому для него можно взять решетку и пожарить отдельно, когда угли будут не такими горячими.

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Маринад с лимоном

Лимоны

Много репчатого лука

Соль

Перец

Лимонов нужно взять из расчета один лимон на килограмм мяса. Моем лимоны, разрезаем на две половинки и выдавливаем сок в кастрюлю или чашу, где уже лежит порезанное на удобные кусочки мясо. Далее добавляем лук, все перемешиваем, соль, перец кладем по вкусу. Если хочется новизны, добавьте чеснок, а вместо черного молотого перца возьмите смесь из четырех видов. Можно оставлять на ночь, можно замариновать за несколько часов до приготовления.

Минеральная вода

Минеральная вода

Много репчатого лука

Соль

Перец

Идеальный вариант для тех, кто хочет наслаждаться чистым мясным вкусом. Режем мясо на красивые кусочки, добавляем соль и перец по вкусу, сюда же кладем нарезанный крупными кольцами репчатый лук и все заливаем любой газированной минеральной водой. Углекислый газ и соли, которые содержатся в минералке, сделают свое дело – мясо получится нежным, почти воздушным и без всякого дополнительного привкуса.

Кефир

Кефир

Много репчатого лука

Соль

Перец

Кефир работает по тому же принципу, что и сок лимона или столовый уксус. Кислота размягчает мясные волокна, мясо становится более мягким. Поэтому если нет других ингредиентов, а кефир есть, можно не бегать лишний раз по магазинам, а замариновать мясо тем, что есть. Мясо не забываем резать на ровные крупные кусочки, добавляем соль, перец, луковые кольца и заливаем все кефиром.

Готовые маринады

Продаются в тех же отделах, что и готовые соусы. Принцип действия у них тот же – в число ингредиентов входят те или иные кислоты, которые придают мясу мягкость. Но также туда включены и другие добавки, влияющие на вкус. Этот вариант для тех, кто готов к экспериментам.

Какое мясо выбрать для шашлыка

Первый и самый главный критерий – свежесть. Мясо должно быть красивым, ароматным, упругим и вызывать аппетит, а не отвращение. Поэтому нюхайте, трогайте, внимательно осматривайте.

Считается, что лучше всего для шашлыка подходит шейка, на ней есть и жир, и мясо не такое жесткое. Но можно выбрать и лопатку, и даже карбонад, особенно если вы фанат более сухого мяса.