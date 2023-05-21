Правда ли, что масло гхи полезно для здоровья

Масло гхи — топленое коровье масло золотистого цвета. В последние годы масло стало популярно в связи с модой на ЗОЖ и аюрведу. Смотрите видео "Рамблера" и узнайте, правда ли оно полезно для здоровья.

Эндокринолог Анна Кузнецова рассказала о пользе масла гхи на своем канале. По ее словам, обычное масло стать провокатором рака, так как при высокой температуре оно начинает гореть и может стать провокатором рака из-за выделяющихся веществ. Масло гхи имеет более высокую точку температурного воздействия.