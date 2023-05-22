$79.91-0.1386.28-0.22

Финики улучшают пищеварение и укрепляют иммунитет

Регулярное употребление фиников помогает человеку укрепить иммунную систему, улучшить пищеварение, бороться с вирусными инфекциями, об их пользе пишет издание Sport24.

Финики улучшают пищеварение и укрепляют иммунитет
© runews24.ru

Эти плоды обладают общеукрепляющим действием, поскольку богаты витаминами В и С и важными минералами.

Так витамин C является мощным антиоксидантом, калий регулирует сердечный ритм, магний повысить стрессоустойчивость, а витамин B обеспечивает образование красных кровяных телец.

Финики положительно воздействуют на сердце, печень, почки. Они полезны для гипертоников, и для тех, кто страдает анемией или излишним холестерином.

Между тем эти плоды достаточно калорийны, а значит не стоит их съедать много. Эксперты советуют есть не более восьми фиников в день.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий