Финики улучшают пищеварение и укрепляют иммунитет
Регулярное употребление фиников помогает человеку укрепить иммунную систему, улучшить пищеварение, бороться с вирусными инфекциями, об их пользе пишет издание Sport24.
Эти плоды обладают общеукрепляющим действием, поскольку богаты витаминами В и С и важными минералами.
Так витамин C является мощным антиоксидантом, калий регулирует сердечный ритм, магний повысить стрессоустойчивость, а витамин B обеспечивает образование красных кровяных телец.
Финики положительно воздействуют на сердце, печень, почки. Они полезны для гипертоников, и для тех, кто страдает анемией или излишним холестерином.
Между тем эти плоды достаточно калорийны, а значит не стоит их съедать много. Эксперты советуют есть не более восьми фиников в день.