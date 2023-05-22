Финики улучшают пищеварение и укрепляют иммунитет

Регулярное употребление фиников помогает человеку укрепить иммунную систему, улучшить пищеварение, бороться с вирусными инфекциями, об их пользе пишет издание Sport24.

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Эти плоды обладают общеукрепляющим действием, поскольку богаты витаминами В и С и важными минералами.

Так витамин C является мощным антиоксидантом, калий регулирует сердечный ритм, магний повысить стрессоустойчивость, а витамин B обеспечивает образование красных кровяных телец.

Финики положительно воздействуют на сердце, печень, почки. Они полезны для гипертоников, и для тех, кто страдает анемией или излишним холестерином.