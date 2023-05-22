Перечислены полезные свойства соков и компотов

Фруктовые напитки хочется пить всегда, но с наступлением тёплых дней, вопрос как будто становится ещё актуальнее.

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Медики рекомендуют для пущей пользы готовить напитки самостоятельно и минимизировать использование сахара, а лучше обойтись и вовсе без него.

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Подробнее об этом рассказала врач-диетолог Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Екатерина Стеценко.

Польза соков

Соки, как мы помним, бывают свежевыжатыми, пастеризованными или восстановленными, то есть произведёнными из концентрированного сока и питьевой воды. Содержат они большое количество витаминов и минералов, которые быстро усваиваются организмом.

Фруктовые соки без сахара включают в диеты для нормализации уровня холестерина в крови, а также в период обострения подагры. Свежевыжатые соки желательно употреблять в течение 15–20 минут после приготовления, причём вводить их в рацион следует постепенно, начиная с приёма по 50 мл два раза в день. Из-за содержания фруктовых кислот и сахара пить фреш на голодный желудок не рекомендуется. Особенно это касается людей с заболеваниями ЖКТ и с нарушениями углеводного обмена.

Также стоит помнить, что, выжимая из свежего плода сок, мы удаляем клетчатку и получаем в одном стакане жидкость с витаминами и очень высокой концентрацией пусть и натурального, но сахара. А ведь клетчатка вызывает чувство насыщения, снижает риск сердечных заболеваний и уменьшает уровень холестерина. Из-за этого в соковыжималке рекомендуется выставлять режим «с мякотью».

Польза компота

Рекомендуется при приготовлении компота добавлять фрукты в уже кипящую воду. За счёт уменьшения времени варки это сохранит напитку больше полезных веществ. Как напомнили в Роспотребнадзоре , компоты утоляют жажду, насыщают витаминами, способствуют укреплению иммунитета, ускоряют метаболизм. Прочие полезные свойства определяются составом напитка.

Например, компот из сухофруктов повышает работоспособность организма и укрепляет иммунитет, сушёные яблоки и груши ускоряют метаболизм, а курага и чернослив улучшают перистальтику кишечника.