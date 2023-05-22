Перечислены полезные свойства соков и компотов
Фруктовые напитки хочется пить всегда, но с наступлением тёплых дней, вопрос как будто становится ещё актуальнее.
Медики рекомендуют для пущей пользы готовить напитки самостоятельно и минимизировать использование сахара, а лучше обойтись и вовсе без него.
Подробнее об этом рассказала врач-диетолог Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Екатерина Стеценко.
Польза соков
Соки, как мы помним, бывают свежевыжатыми, пастеризованными или восстановленными, то есть произведёнными из концентрированного сока и питьевой воды. Содержат они большое количество витаминов и минералов, которые быстро усваиваются организмом.
Фруктовые соки без сахара включают в диеты для нормализации уровня холестерина в крови, а также в период обострения подагры. Свежевыжатые соки желательно употреблять в течение 15–20 минут после приготовления, причём вводить их в рацион следует постепенно, начиная с приёма по 50 мл два раза в день. Из-за содержания фруктовых кислот и сахара пить фреш на голодный желудок не рекомендуется. Особенно это касается людей с заболеваниями ЖКТ и с нарушениями углеводного обмена.
Также стоит помнить, что, выжимая из свежего плода сок, мы удаляем клетчатку и получаем в одном стакане жидкость с витаминами и очень высокой концентрацией пусть и натурального, но сахара. А ведь клетчатка вызывает чувство насыщения, снижает риск сердечных заболеваний и уменьшает уровень холестерина. Из-за этого в соковыжималке рекомендуется выставлять режим «с мякотью».
Польза компота
Рекомендуется при приготовлении компота добавлять фрукты в уже кипящую воду. За счёт уменьшения времени варки это сохранит напитку больше полезных веществ. Как напомнили в Роспотребнадзоре , компоты утоляют жажду, насыщают витаминами, способствуют укреплению иммунитета, ускоряют метаболизм. Прочие полезные свойства определяются составом напитка.
Например, компот из сухофруктов повышает работоспособность организма и укрепляет иммунитет, сушёные яблоки и груши ускоряют метаболизм, а курага и чернослив улучшают перистальтику кишечника.
Что касается возможных ограничений в употреблении компотов, то они могут быть связаны со значимым наличием в нём активных веществ. Скажем, кислые ягоды в отваре могут вызвать дискомфорт в желудке у людей с заболеваниями ЖКТ, а красная смородина, вишня, клюква, крыжовник и ежевика противопоказаны при дисфункции печени и воспалениях слизистой оболочки пищеварительного тракта.