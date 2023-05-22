Врач назвала полезную дачную зелень

Лето на старте, и на дачных грядках в Подмосковье уже появились первые всходы. Весенняя суета вокруг рассады дала свои плоды. Первой в огородах дачников и в открытом грунте сельхозугодий появляется зелень – зеленый лук, укроп, петрушка. Все, как полагается. Многие с нетерпением ждут «свою зеленушку» к столу, без которой летом, кажется, не обходится ни одно блюдо.

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О том, какими полезными свойствами обладают необходимые ингредиенты летних салатов, супов и вторых блюд, «Вестям Подмосковья» рассказала кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

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Укроп

В древности букетики укропа романтичные кавалеры дарили дамам, а пришел он к нам с греческих островов. Говорят, и сегодня где-то в Средиземном море затерялся целый островок, весь, абсолютно весь поросший укропом.

У ранних сортов укропа очень быстро образуются зонтики, его как раз и растят в основном ради стеблей и зонтиков, которые затем используют в засолке и консервировании овощей. Большую зеленую массу красивого изумрудного цвета дают некоторые сорта раннеспелого укропа, например, «Гренадер». Сорт отличается хорошей урожайностью – до 3,5 кг с одного квадратного метра. В целом же у укропа нет ни одной бесполезной части, и все его зеленое тело очень полезно для нашего здоровья.

«Укроп содержит магний, железо, кальций и витамин C – вещества, которые помогают укрепить иммунитет, улучшают кровообращение и нормализуют артериальное давление. Эфирные масла в составе укропа помогают в профилактике спазмов кишечника. Кроме того, укроп действует как мягкое мочегонное средство, может ускорить процесс заживления ран и помочь в борьбе с простудами», – рассказывает эксперт.

Кстати, укропные капли дают даже малышам, не достигшим годовалого возраста: ими лечат колики и вздутие живота у младенцев. Поэтому есть укроп может каждый и практически в неограниченном количестве.

Петрушка

Растение с таким веселым названием хорошо вырастает на самом ярком солнышке. В Подмосковье петрушку сажают в открытый грунт, сразу на грядку. Если семена посадили в конце апреля, в начале июня она уже попадает на стол. В петрушке тоже все прекрасно – растение съедобно от самой макушки до корневища.

«Петрушка – натуральный источник калия. Этот минерал регулирует работу сердца, увеличивает плотность костной ткани и поддерживает функцию почек и надпочечников. Петрушка богата кальцием и витамином C», – разъясняет Екатерина Кашух.

Лук

Зеленый лучок – фаворит пищевых предпочтений очень многих людей, не так однозначен, как его собратья по грядкам укроп и петрушка. Дело в том, что людям с повышенной кислотностью желудочно-кишечного тракта зеленый лук в рационе лучше ограничить – попадая внутрь он вызывает процесс брожения, что для чувствительного желудка нежелательно. Однако лучок с грядки тоже очень полезен.

«Перья зеленого лука содержат большое количество витамина C, калия, натрия и кальция. Благодаря такому составу лук благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, помогает укрепить иммунитет», – добавляет гастроэнтеролог.

Шпинат и щавель

А вот шпинат, по словам специалиста, наоборот, для людей с проблемами ЖКТ именно та приправа, от которой больше пользы, чем вреда.

«Шпинат помогает улучшить пищеварение, нормализует вязкость крови, оказывает легкий слабительный и мочегонный эффект, делает кости более плотными и прочными», – поясняет врач.

Шпинат, как и щавель, очень любим многими хозяйками, так как поддается длительному хранению – его можно законсервировать, но также и просто присолить, поместить в банку с закручивающейся крышкой и держать на полке в холодильнике как ингредиент первых блюд, привычных для летнего сезона. Щавель больше подойдет для супа, он придаст блюду пикантный острый вкус, а также для салата. Шпинат на вкус более пресный.

«Щавель и шпинат похожи по внешнему виду, однако химический состав этих растений отличается. В шпинате больше белков, йода и аминокислот, а в щавеле преобладают органические кислоты – собственно, щавелевая, пирогалловая и аскорбиновая», – поясняет эксперт.

Щавель в Подмосковье растет хорошо, отлично уживаясь на грядках с земляникой, морковью, капустой, редькой, мятой и мелиссой. А вот шпинат вырастить в открытом грунте сложнее, однако, при соблюдении технологии тоже можно получить неплохой урожай. Кстати, в отличие от культивированного шпината, щавель можно собрать и дикорастущий – главное, чтобы местность, где он растет, не соприкасалась с промзонами и придорожным пространством.

В целом же вся огородная зелень – это натуральный источник клетчатки, витаминов и микроэлементов.

«Включать зелень в рацион стоит не только летом, но и зимой: высушенная или замороженная петрушка, укроп и другие травы – это отличное дополнение к салатам и супам», – подтверждает специалист.

Но надо иметь в виду, что у каждого вида огородной зелени имеются не только полезные свойства, но и противопоказания - ее нужно употреблять с осторожностью людям с хроническим гастритом или язвой желудка.

«Важно помнить, что добавлять зелень в блюдо нужно в самый последний момент – так она не потеряет полезные свойства в ходе термической обработки», – советует Екатерина Кашух.