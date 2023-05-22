5 продуктов на завтрак, из-за которых вы набираете вес

Эксперты в области питания назвали пять продуктов, из-за которых вы набираете вес. Не ешьте ничего из этого на завтрак.

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Кофейные напитки. Наверняка в вашем кофе есть сливки и искусственные подсластители, которые добавляют ему калорий. Поэтому регулярно подобные напитки употреблять не стоит. Известно, что кофе с подобными добавками связан с увеличением веса и абдоминальным ожирением (накоплением жира на животе).

Овсяная каша. При добавлении изюма или банана, а также сахара вы легко можете получить более 500 калорий из простых углеводов. Причём эти углеводы очень быстро усвоятся и вы вскоре вновь почувствуете голод. Кроме того, они вызывают всплеск уровня инсулина, который останавливает сжигание жира и способствует увеличению количества жира в области живота.

Яичница-болтунья. Проблема с употреблением яиц возникает тогда, когда их смешивают с маслом. И это добавляет сотни лишних калорий в блюдо. Лучше во время жарки распределяйте масло по сковороде при помощи пульверизатора.

Булочки. Круассаны, кексы, булочки - это лишь несколько видов выпечки на завтрак, которые могут привести к нежелательному жиру на животе. Связано это с тем, что такие продукты прошли сильную обработку и содержат рафинированные углеводы, способствующие увеличению веса. Помимо этого, в выпечке много добавленного сахара и она калорийна.

Хлопья для завтрака. В них в больших количествах содержатся рафинированные углеводы и добавленный сахар. И это определённо может привести к увеличению обхвата талии.