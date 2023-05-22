Чем опасны томаты

Хоть помидоры и стали универсальным продуктом на столах у россиян, все же иногда стоит от них отказаться. В каких случаях плод может быть вреден, объяснила нутрициолог Ирина Мансурова.

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«Помидор содержит небольшое количество калорий и довольно богат нутриентами», – описывает его плюсы специалист.

В нем есть углеводы, белки, растительные жиры, клетчатка и витамины А, В, С, Е и другие. Однако есть в этом излюбленном овоще и недостатки: их нельзя есть людям с артритом и артрозом из-за того, что в них содержится щавелевая кислота.

Проблемы начнутся тогда, когда люди с заболеваниями начнут употреблять помидоры в больших количествах.

Из-за переизбытка вредных веществ могут начаться аллергии и проблемы с желудком и воспаления. Щавелевая кислота воспаления не вызовет, но вполне способная разрушить хрящевую ткань и ухудшить всасывание жиров, передают «Аргументы и факты».