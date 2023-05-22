Рецепт домашних наггетсов, после которого вы откажетесь от покупных
Наггетсы – простое и универсальное блюдо, которое придется по вкусу и взрослым, и детям.
Если хотите сделать наггетсы качественнее и полезнее, лучше приготовить их самостоятельно, а не покупать в магазине.
Рецепт сочных и хрустящих наггетсов ищите в материале "Рамблера".
Ингредиенты
Мука – 120 г;
Соль – 1 ч.л;
Перец черный молотый – по вкусу;
Яйца – 2 шт;
Вода – 2 ст.л
Панировочные сухари – 250 г;
Филе куриной грудки – 300-350 г;
Растительное масло – 500 мл;
Приготовление
1. Насыпьте в пакет муку с солью и перцем. Встряхните несколько раз.
2. Взбейте яйца с водой. Насыпьте панировочные сухари в отдельную миску.
3. Нарежьте курицу небольшими кусочками. Положите кусочки в пакет с мукой и потрясите его, чтобы равномерно покрыть филе.
4. Затем каждый кусочек обмакните в яичную смесь и обваляйте в панировочных сухарях.
5. Разогрейте масло в сковороде на среднем огне. Выкладывайте кусочки курицы одним слоем и обжаривайте по несколько минут с каждой стороны, чтобы они подрумянились.
6. Выложите готовые наггетсы на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла.