Рецепт домашних наггетсов, после которого вы откажетесь от покупных

Наггетсы – простое и универсальное блюдо, которое придется по вкусу и взрослым, и детям.

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Если хотите сделать наггетсы качественнее и полезнее, лучше приготовить их самостоятельно, а не покупать в магазине.

Рецепт сочных и хрустящих наггетсов ищите в материале "Рамблера".

Ингредиенты

Мука – 120 г;

Соль – 1 ч.л;

Перец черный молотый – по вкусу;

Яйца – 2 шт;

Вода – 2 ст.л

Панировочные сухари – 250 г;

Филе куриной грудки – 300-350 г;

Растительное масло – 500 мл;

Приготовление

1. Насыпьте в пакет муку с солью и перцем. Встряхните несколько раз.

2. Взбейте яйца с водой. Насыпьте панировочные сухари в отдельную миску.

3. Нарежьте курицу небольшими кусочками. Положите кусочки в пакет с мукой и потрясите его, чтобы равномерно покрыть филе.

4. Затем каждый кусочек обмакните в яичную смесь и обваляйте в панировочных сухарях.

5. Разогрейте масло в сковороде на среднем огне. Выкладывайте кусочки курицы одним слоем и обжаривайте по несколько минут с каждой стороны, чтобы они подрумянились.