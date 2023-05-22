10 лучших овощей, чтобы сбросить вес

Все овощи считаются полезными для здоровья. Но конкретно эти помогут вам похудеть.

© Ferra.ru

Опытные диетологи назвали несколько овощей, благодаря которым вы точно похудеете.

Видео дня

Морковь. В одной чашке измельчённой моркови - 52,1 ккал, 0,3 г жира, 88,3 мг натрия, 12,3 г углеводов (3,58 г клетчатки, 6 г сахара), 1,19 г белка. Этот продукт поможет вам насытиться, поэтому в результате вы в целом будете в течение дня есть меньше.

Горох. На одну чашку гороха приходится 117 ккал, 0,58 г жира, 7,25 мг натрия, 20,9 г углеводов (8,26 г клетчатки, 8,22 г сахара), 7,86 г белка. В нём содержится много белка, и исследования показывают, что белок увеличивает чувство сытости, регулирует выработку гормонов голода, а также связан с меньшим количеством жира на животе.

Сладкая картошка. Одна чашка такого картофеля содержит 180 ккал, 0,3 г жира, 72 мг натрия, 41,4 г углеводов (6,6 г клетчатки, 13 г сахара), 4 г белка. Это отличный овощ, сочетающий в себе клетчатку и белок. В результате вы дольше будете ощущать сытость, а за счёт естественной сладости картофеля станете употреблять меньше сахара.

Цветная капуста. В одной чашке этой капусты - 39,6 ккал, 0,38 г жиров, 32,1 мг натрия, 7,78 г углеводов (4,1 г клетчатки), 3,76 г белков. Цветная капуста отличается низким содержанием калорий и некоторым количеством клетчатки. Это отличная комбинация для похудения.

Спагетти-сквош. Из одной чашки этого овоща вы получите 41,8 калорий, 0,4 г жира, 394 мг натрия, 10 г углеводов (2,17 г клетчатки, 3,92 г сахара), 1,02 г белка. Спагетти-сквош может послужить заменой традиционной пасте. К тому же в нём немного углеводов и сахара.

Брокколи. В одной чашке этой капусты - 19,4 калории, 0,63 г жира, 6,6 мг натрия, 3,35 г углеводов (2,2 г клетчатки, 0,74 г сахара), 1 г белка. Также брокколи содержит антиоксиданты, которые уменьшают воспаление в организме. Научные исследования показывают, что из-за хронического воспаления может увеличиваться вес.

Болгарский перец. В нарезанном виде в одной чашке такого перца - 23,9 калории, 0,27 г жира, 3,68 мг натрия, 5,5 г углеводов (1,93 г клетчатки, 3,86 г сахара), 0,91 г белка. Это идеальный овощ для снижения веса, так как в нём мало калорий, много питательных веществ, а ещё он хорошо насыщает.

Лук. Один стакан нарезанного лука содержит 64 калории, 0,16 г жира, 6,4 мг натрия, 14,9 г углеводов (2,7 г клетчатки, 6,78 г сахара), 1,76 г белка. Этот низкокалорийный и ароматный овощ можно добавлять в самые разные блюда. Также в луке есть пребиотики, которые поддерживают в норме пищеварение и обеспечивают баланс бактерий в кишечнике.

Острый перец. В одном стручке перца чили - 18 калорий, 0,19 г жира, 4,05 мг натрия, 3,96 г углеводов (0,67 г клетчатки, 2,38 г сахара), 0,84 г белка. Такой перец станет отличным дополнением к блюду. В его состав входит капсаицин, который повышает настроение, ускоряет обмен веществ, уменьшает воспаление, способствует высвобождению гормонов эндорфинов, а также позволяет некоторым людям похудеть.

Свёкла. В одной чашке консервированных ломтиков свёклы - 52,7 калорий, 0,23 г жира, 330 мг натрия, 12,3 г углеводов (3,06 г клетчатки, 9,37 г сахара), 1,55 г белка. Этот овощ богат нитратами, который сделает ваши тренировки более эффективными.