Диетолог напомнила об опасности ягод с антибиотиками
Диетолог Наталья Нефёдова предупредила, что некоторые производители добавляют в ягоды и фрукты антибиотики, чтобы продукты дольше оставались свежими. По её словам, такие товары могут нанести вред здоровью.
Без специальных анализов определить, в каких ягодах содержатся антибиотики, невозможно, объяснила она в разговоре с Nation News.
«Это может быть опасно тем, что если человек заболеет серьёзной болезнью, то антибиотик никак не среагирует и будет резистентность к антибиотикам», — уточнила Нефёдова.
Так, она порекомендовала выбирать ягоды у проверенных производителей или с рук. По её словам, самыми безопасными будут ягоды, выращенные на огороде простыми дачниками.