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Диетолог напомнила об опасности ягод с антибиотиками

Диетолог Наталья Нефёдова предупредила, что некоторые производители добавляют в ягоды и фрукты антибиотики, чтобы продукты дольше оставались свежими. По её словам, такие товары могут нанести вред здоровью.

Без специальных анализов определить, в каких ягодах содержатся антибиотики, невозможно, объяснила она в разговоре с Nation News.

«Это может быть опасно тем, что если человек заболеет серьёзной болезнью, то антибиотик никак не среагирует и будет резистентность к антибиотикам», — уточнила Нефёдова.

Так, она порекомендовала выбирать ягоды у проверенных производителей или с рук. По её словам, самыми безопасными будут ягоды, выращенные на огороде простыми дачниками.

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