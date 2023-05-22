Диетолог напомнила об опасности ягод с антибиотиками

Диетолог Наталья Нефёдова предупредила, что некоторые производители добавляют в ягоды и фрукты антибиотики, чтобы продукты дольше оставались свежими. По её словам, такие товары могут нанести вред здоровью.

Без специальных анализов определить, в каких ягодах содержатся антибиотики, невозможно, объяснила она в разговоре с Nation News.

«Это может быть опасно тем, что если человек заболеет серьёзной болезнью, то антибиотик никак не среагирует и будет резистентность к антибиотикам», — уточнила Нефёдова.