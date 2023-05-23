Диетолог назвала пользу бананов преувеличенной

«С точки зрения глобальной пользы — да, это фрукт. Но нельзя сказать, что этот фрукт так же полезен, как, например, ягоды, которые выращивают в России, такие как брусника, черника, малина. Они действительно содержат очень много антиоксидантов и исключительно полезны. Поэтому для меня загадка, почему банан включили в перечень», — отметила она в беседе с ОСН.