Диетолог назвала пользу бананов преувеличенной
Врач-диетолог Лидия Ионова рассказала о том, почему бананы хотят включить в список социально значимых продуктов.
Медик отметила, что в России бананы не выращивают, а только завозят из других стран.
«С точки зрения глобальной пользы — да, это фрукт. Но нельзя сказать, что этот фрукт так же полезен, как, например, ягоды, которые выращивают в России, такие как брусника, черника, малина. Они действительно содержат очень много антиоксидантов и исключительно полезны. Поэтому для меня загадка, почему банан включили в перечень», — отметила она в беседе с ОСН.
По ее мнению, у банана нет никаких глобальных положительных качеств.
«Это источник ничего, кроме углеводов, которых там содержится много. Банан может быть неплох для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, гастритом или язвой. И все», — подчеркнула диетолог.
Она также добавила, что вопрос о включении банана в список социально значимых продуктов может носить, скорее, торговый и даже политический характер.
Ранее международная группа ученых в ходе исследования установила, что бананы, если ими злоупотреблять, могут быть крайне опасны для здоровья человека.