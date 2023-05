Названы неожиданные полезные свойства соленых огурцов

Регулярное употребление соленых огурцов положительно сказывается на здоровье костей и глаз, считает диетолог и автор книги о правильном питании «Наконец сытый, наконец стройный» Лиза Янг. Другие неожиданные полезные свойства консервированного овоща она назвала в интервью изданию Eat This, Not That.