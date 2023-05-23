3 причины добавить в рацион оливковое масло

Согласно греческой мифологии, оливковое дерево создала богиня Афина. Масло из плодов оливы считалось источником великого богатства и власти, из него производили лекарства, косметические средства. Гиппократ верил в целительные свойства масла, а Гомер называл его "жидким золотом".

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Так ли это было на самом деле, остается только гадать. Однако опровергнуть полезные свойства оливкового масла действительно сложно. "Рамблер" расскажет о некоторых из них.

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Оливковое масло богато полезными мононенасыщенными жирами, а именно – олеиновой кислотой. Она составляет от 70% до 80% от общего содержания масла. Исследования показывают, что данная кислота ускоряет метаболизм, замедляет деление злокачественных клеток, укрепляет иммунитет, а также стабилизирует уровень сахара в крови. Мононенасыщенные жиры, в свою очередь, устойчивы к высоким температурам. По этой причине богатое ими оливковое масло не распадается при жарке на высоких температурах и сохраняет все важные микроэлементы по окончании готовки. Так, в ходе одного эксперимента нагревание оливкового масла до 180°C в течение 36 часов привело к снижению содержания антиоксидантов и витамина Е, но большинство микроэлементов по-прежнему оставались "нетронутыми". Масло из плодов оливы способно помочь предотвратить инсульт и другие заболевания сердца. В 2022 году было проведено исследование, показавшее, что у потреблявших более половины столовой ложки оливкового масла в день людей шанс умереть от сердечно-сосудистых заболеваний был примерно на 19% ниже, чем у тех, кто редко либо вообще не употреблял оливковое масло. Как отмечалось ранее, оливковое масло содержит мононенасыщенные жирные кислоты, которые способны снизить уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в крови. Большое количество ЛПНП может накапливаться на внутренних стенках кровеносных сосудов, образуя так называемые бляшки. Они, в свою очередь, сужают и закупоривают крупные артерии.