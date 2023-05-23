Какую рыбу выбрать для жарки на мангале

Блюда из рыбы считаются полезными и диетическими, поэтому многие сегодня предпочитают именно их. Однако, в случае выбора рыбы для жарки на мангале, следует учесть ряд нюансов – не каждый сорт подойдёт для такого способа приготовления.

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Специалисты Роскачества в телеграм-канале перечислили сорта рыбы, которым стоит отдать предпочтение, если есть желание приготовить её на мангале.

Из красной рыбы лучше выбрать более жирные виды – например, атлантический лосось. Большое содержание жиров сделает блюдо более сочным и ароматным. Также для мангала подойдёт нерка, кижуч, горбуша, кета – шашлык из этих видов рыб будет более диетическим.

Из белой рыбы подойдут для приготовления на углях осетрина, целый сибас, дорадо. Из сортов речной рыбы можно выбрать белорыбицу или амур – они отличаются сочностью и хорошими вкусовыми качествами. Такую рыбу можно готовить как целиком, так и порезав на стейки.