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Какую рыбу выбрать для жарки на мангале

Блюда из рыбы считаются полезными и диетическими, поэтому многие сегодня предпочитают именно их. Однако, в случае выбора рыбы для жарки на мангале, следует учесть ряд нюансов – не каждый сорт подойдёт для такого способа приготовления.

Какую рыбу выбрать для жарки на мангале
© Сибмеда

Специалисты Роскачества в телеграм-канале перечислили сорта рыбы, которым стоит отдать предпочтение, если есть желание приготовить её на мангале.

Из красной рыбы лучше выбрать более жирные виды – например, атлантический лосось. Большое содержание жиров сделает блюдо более сочным и ароматным. Также для мангала подойдёт нерка, кижуч, горбуша, кета – шашлык из этих видов рыб будет более диетическим.

Из белой рыбы подойдут для приготовления на углях осетрина, целый сибас, дорадо. Из сортов речной рыбы можно выбрать белорыбицу или амур – они отличаются сочностью и хорошими вкусовыми качествами. Такую рыбу можно готовить как целиком, так и порезав на стейки.

Какая рыба не подойдёт для жарки на мангале? Любые виды с водянистым и рыхлым мясом. Например, зубатка может просто стечь с решётки, а нежная треска развалиться. Мелкая рыбка, такая как корюшка, барабулька, ставрида, на углях может моментально стать сухой и потерять свои вкусовые достоинства. Наконец, не лучший вариант использовать замороженное филе рыбы. Часто бывает, что замораживаются не целые «бруски» рыбы, а кусочки – и заметно это становится только после разморозки. Если такие кусочки пожарить на мангале, шашлыка не получится, блюдо будет похожее на обжаренный фарш.

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