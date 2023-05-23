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4 причины добавить в свой рацион спирулину

Спирулина — разновидность водорослей, которая обитает в прудах и других «цветущих» водоемах. Считается, что она — отличный источник белка и может заменить мясо и яйца. Об этом пишет британский таблоид The Sun.

4 причины добавить в свой рацион спирулину
© Вечерняя Москва

Эта разновидность микроводорослей — одна из древнейших форм жизни на планете Земля. Она хорошо растет в воде и обычно продается в виде порошка или таблеток, также ее можно добавлять в напитки и пищу. Ацтеки употребляли спирулину еще в XIII веке для лечения разных заболеваний и поддержания общего тонуса. По некоторым данным, астронавты НАСА стали активно потреблять спирулину после того, как исследования показали, что зелень имеет высокое содержание питательных веществ.

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Главные преимущества спирулины

Мощный антиоксидант

В список продуктов с мощнейшими антиоксидантными свойствами, помимо черники, авокадо и лосося, можно смело добавить эту водоросль.

"Антиоксиданты обладают способностью воздействовать на свободные радикалы, которые, по сути, являются ядами, с которыми люди сталкиваются в повседневной жизни", — рассказал дипломированный диетолог Бет Червони.

Эти вещества также могут уменьшать воспаление в организме, что снижает вероятность развития целого ряда неприятных заболеваний. Хроническое воспаление часто связывают с развитием болезни Альцгеймера, астмой, болезнями сердца и раком.

Уменьшает количество раковых опухолей

Исследование, опубликованное в 1995 году, показало, что спирулину можно использовать для уменьшения опухолей у людей, живущих с раком полости рта.

Эксперты обнаружили, что всего один грамм спирулины в день в течение года уменьшал количество раковых опухолей у 45 процентов участников исследования.

Снимает сезонную аллергию

Для тех, кто страдает от сезонной лихорадки, зелень поможет подавить некоторые неприятные симптомы. Одно исследование показало, что регулярное употребление спирулины поможет облегчить насморк.

Улучшает здоровье зубов

Водоросли также обладают антибактериальными свойствами. Это означает, что они могут убивать вредные микробы. Ученые проверили их антибактериальные свойства, создав жидкость для полоскания рта с добавлением спирулины. Люди, которые пользовались ополаскивателем для рта, заметили значительное уменьшение зубного налета и гингивита.

Несмотря на все преимущества суперпродукта, есть категории людей, которым он противопоказан. К ним относятся беременные или кормящие матери, люди с проблемами иммунной системы, люди с диабетом или заболеваниями крови, люди с аллергией на моллюсков или морепродукты, а также те, кто не переносит йод.

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