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Диетолог Арзамасцев объяснил неожиданную пользу бананов для сердца

В бананах содержится калий и витамины группы B, которые полезны для сердечной мышцы. Об этом "Москве 24" диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

По словам специалиста, мышцам необходимо много калия. Если его достаточно, то улучшается мышечная проводимость и сердцу становится легче работать. Витамины группы В также полезны для органа. Хотя бананы не помогут излечить уже имеющиеся заболевания, с их помощью можно поддерживать хорошую работу сердца.

Кроме того, бананы и другие фрукты содержат кремний. Он защищает кожные покровы, улучшает синтез волос и ногтевой пластины.

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Тем не менее, стоит помнить о большом количестве сахара и низком содержании клетчатки в бананах. Это значит, что если человек активно занимается спортом и при этом у него нет избыточного веса, то он может позволить себе один-два банана в день.

В противном случае бананы лучше чередовать с другими фруктами в течение недели. При диабете бананы лучше перестать есть совсем.

Ранее "Рамблер" рассказывал, почему в Германии запрещали есть бананы.

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