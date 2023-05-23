В бананах содержится калий и витамины группы B, которые полезны для сердечной мышцы. Об этом "Москве 24" диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

По словам специалиста, мышцам необходимо много калия. Если его достаточно, то улучшается мышечная проводимость и сердцу становится легче работать. Витамины группы В также полезны для органа. Хотя бананы не помогут излечить уже имеющиеся заболевания, с их помощью можно поддерживать хорошую работу сердца.

Кроме того, бананы и другие фрукты содержат кремний. Он защищает кожные покровы, улучшает синтез волос и ногтевой пластины.

Тем не менее, стоит помнить о большом количестве сахара и низком содержании клетчатки в бананах. Это значит, что если человек активно занимается спортом и при этом у него нет избыточного веса, то он может позволить себе один-два банана в день.

В противном случае бананы лучше чередовать с другими фруктами в течение недели. При диабете бананы лучше перестать есть совсем.