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1 час назад

Как сварить яйцо всмятку: инструкция

Мария Каткова

Идеальное яйцо всмятку получается не всегда. Иногда оно переваривается так, что желток затвердевает, а иногда недоваривается и есть его невозможно. Существует универсальный способ сварить яйцо всмятку так, чтобы и белок и желток достигли идеальной консистенции.

Как сварить яйцо всмятку: инструкция
Фото: UnsplashUnsplash

О том, как сделать идеальное яйцо всмятку, — в инструкции “Рамблера”.

  1. Возьмите кастрюлю и налейте в нее холодную воду.
  2. Положите туда яйцо и поставьте на огонь.
  3. После того, как вода закипит, варите яйцо еще две минуты. Можно поставить таймер.
  4. Если вы хотите, чтобы белок был твердым, а желток — жидким, то варите четыре минуты.

После того, как яйцо сварилось, залейте в кастрюлю холодную воду и дайте яйцу охладиться. Когда оно остынет достаточно для того, что его можно будет взять в руки, то оно готово к употреблению.

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