Как сварить яйцо всмятку: инструкция

Идеальное яйцо всмятку получается не всегда. Иногда оно переваривается так, что желток затвердевает, а иногда недоваривается и есть его невозможно. Существует универсальный способ сварить яйцо всмятку так, чтобы и белок и желток достигли идеальной консистенции.
О том, как сделать идеальное яйцо всмятку, — в инструкции “Рамблера”.
После того, как яйцо сварилось, залейте в кастрюлю холодную воду и дайте яйцу охладиться. Когда оно остынет достаточно для того, что его можно будет взять в руки, то оно готово к употреблению.