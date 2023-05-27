Как сварить яйцо всмятку: инструкция

Идеальное яйцо всмятку получается не всегда. Иногда оно переваривается так, что желток затвердевает, а иногда недоваривается и есть его невозможно. Существует универсальный способ сварить яйцо всмятку так, чтобы и белок и желток достигли идеальной консистенции.

Фото: Unsplash Unsplash

О том, как сделать идеальное яйцо всмятку, — в инструкции “Рамблера”.

Возьмите кастрюлю и налейте в нее холодную воду. Положите туда яйцо и поставьте на огонь. После того, как вода закипит, варите яйцо еще две минуты. Можно поставить таймер. Если вы хотите, чтобы белок был твердым, а желток — жидким, то варите четыре минуты.