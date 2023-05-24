Диетолог рассказала, кому не стоит пить зеленый чай

Диетолог Дюваль рассказала, кому не стоит пить зеленый чай
Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала о пользе и вреде зеленого чая.
Эксперт пояснила, что в умеренных дозах такой напиток очень полезен для здоровья, так как содержит в себе танины, которые являются мощными антиоксидантами. Не стоит выпивать больше трех чашек зеленого чая в день. Лучше употреблять напиток в первой половине дня, так как он обладает тонизирующим эффектом.
При этом Дюваль подчеркнула, что зеленый чай является мочегонным средством. Данный напиток не рекомендуется употреблять людям, которые страдают от повышенного давления, а также больным с проблемами мочевыделительной системы, передает Nation News.
Злоупотребление чаем может спровоцировать развитие бессонницы и ухудшить усвоение железа организмом. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, передает ФАН.
Многие предпочитают зеленый чай вместо черного, потому что думают, что он полезнее. Однако зачастую вреда от такого напитка гораздо больше. «Вечерняя Москва» обсудила с терапевтом, кандидатом медицинских наук Андреем Кондрахиным, чем и для кого опасен этот напиток и есть ли у него полезные свойства.