Диетолог рассказала, кому не стоит пить зеленый чай

Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала о пользе и вреде зеленого чая.

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Эксперт пояснила, что в умеренных дозах такой напиток очень полезен для здоровья, так как содержит в себе танины, которые являются мощными антиоксидантами. Не стоит выпивать больше трех чашек зеленого чая в день. Лучше употреблять напиток в первой половине дня, так как он обладает тонизирующим эффектом.

При этом Дюваль подчеркнула, что зеленый чай является мочегонным средством. Данный напиток не рекомендуется употреблять людям, которые страдают от повышенного давления, а также больным с проблемами мочевыделительной системы, передает Nation News.

Злоупотребление чаем может спровоцировать развитие бессонницы и ухудшить усвоение железа организмом. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, передает ФАН.