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3 сезонных продукта, которые нужно включить в рацион весной

Поздней весной в рацион обязательно включить голубую жимолость, раннюю капусту и редис. Об этом «Газете.Ru» рассказала нутрициолог, консультант по коррекции пищевого поведения Мария Резникова.

3 сезонных продукта, которые нужно включить в рацион весной
© Don24.ru

«В 100 граммах жимолости содержится дневная норма аскорбиновой кислоты. Помимо этого — различные микроэлементы: фосфор, натрий, железо, калий, кальций. Все они оказывают положительное воздействие на общее состояние организма, помогают работе всех систем органов», — приводит источник ее слова.

Основная польза белокочанной капусты — в витамине К, который необходим для синтеза белка. Также в продукте содержится аскорбиновая и фолиевая кислоты.

Редис богат витамином D, который отвечает за здоровье костей и укрепляет иммунитет. При его дефиците в организме начинаются воспалительные процессы, которые могут привести к увеличению веса и появлению резистентности к инсулину.

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