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31 минуту назад

Названы ускоряющие обмен веществ продукты

Москва24

Вода, клетчатка, грейпфрут и жгучие продукты в рационе ускорят обмен веществ и будут способствовать сжиганию жира.

Названы ускоряющие обмен веществ продукты
Фото: UnsplashUnsplash

Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, ежедневное употребление воды из расчета 30 граммов на килограмм веса поможет активизировать все процессы в организме.

"Она ускоряет обмен веществ. К тому же вода еще и аппетит понижает, потому что центр насыщения и центр жажды в мозге находятся рядом", – объясняет диетолог.

Клетчатка содержится в цельнозерновых крупах, а также в овощах и зелени, например сельдерее, капусте и шпинате. Кроме того, обмен веществ помогут ускорить различные цитрусовые, среди которых лимон, лайм и грейпфрут.

"Особенно полезен красный грейпфрут. В частности, горечь, которая находится в его белых перепонках. В грейпфруте есть антиоксиданты, которые усиливают жиросжигание", – отмечает эксперт.

Еда,Елена Соломатина,
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