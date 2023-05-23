Модная еда для тех, кто устал от диет и ограничений

От пряного мёда до веганских яиц — собрали вкусные новинки в одном материале.

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Кира Феклисова, нейрокоуч, эксперт по вкусам и ароматам, к. ф. н.: Еда влияет на наши воспоминания, эмоции, состояние и даже работу мозга. В этом году гастрономическая индустрия приготовила нам много сюрпризов и открытий.

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Функциональное питание

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Подразумевает более осознанный подход к ежедневному рациону и выбору продуктов. Сюда же относят увлечение «чистой» едой: овощами, фруктами, диетическим мясом, орехами, рыбой, богатой полезными жирами.

Теперь модно не покупать полуфабрикат, а готовить самостоятельно, контролируя количество соли, сахара и специй.

Еда из детства

Своего рода антитренд функциональному питанию, так как здесь всё про эмоции, детство, жирное и вредное. В меню ресторанов и на прилавки магазинов возвращаются ностальгические продукты по принципу «как у бабушки» или «как в школе».

От макарон с сыром, картофельных и творожных запеканок до трубочек с кремом и орешков со сгущёнкой, пирожных «Колбаска» и домашних «Наполеонов». По настроению она придётся тем, кто устал от постоянных диет и ограничений.

Пряный мёд

Мёд с добавлением специй уже несколько лет пользуется популярностью в США, и этот тренд дошёл до России. Он уже появился в ресторанах в качестве соусов, его также можно легко приготовить самостоятельно.

мёд;

острый перец;

травы по вкусу: мята, базилик или розмарин. Понадобится:

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Всё это смешивается, заливается мёдом и хранится в прозрачной ёмкости. Пряным мёдом поливают тосты с авокадо, кексы, курицу, бутерброды с яйцом и зеленью, пропитывают бисквиты, добавляют в йогурт и мюсли с фруктами.

Масляные фуд-композиции на доске

Их активно создают фуд-блогеры для привлечения внимания, так как выглядит это очень эффектно. Сам процесс приготовления максимально прост. Деревянную сервировочную доску намазывают маслом, а сверху кладут в хаотичном порядке съедобные цветы, орехи, мёд, джем, ягоды, сухофрукты, травы и зелень.

Такой вид закусок пришёл на смену привычным сырным и мясным тарелкам. К доске подают хлебцы, крекеры, сухарики.

Существует два классических вида масляных фуд-композиций: сладкие – с мёдом, свежими ягодами, сухофруктами или джемом – и пикантные – с травами, мелко нарезанным беконом, жареным чесноком или орехами.

Веганские яйца

В последнее время появилось много вариантов растительного белка, в том числе доступные заменители яиц. Из них можно делать омлеты или заварной крем, при этом любое блюдо получается более полезным, так как в нём меньше холестерина. У веганского варианта такие же калорийность и содержание жира, что и у традиционного продукта. И всего на один грамм меньше белка.

Вместо обычных яиц используют пюре из бананов или молотое семя льна с водой, а также яблочное пюре, шёлковый тофу, кукурузный крахмал, порошок соевого белка, муку из нута. Некоторые производители используют белок из водорослей, который тоже хорошо взбивается.

Моринга

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Порошок из листьев этого дерева лечит от депрессии, укрепляет кости, снижает высокое давление и нормализует уровень сахара в крови. В нём много витаминов и минералов, включая А, B1 (тиамин), В2 (рибофлавин), B3 (ниацин), B6, кальций и железо.

Морингу можно заваривать вместо чая, а порошок из неё идеально подходит для добавления в питательные коктейли и смузи.

Соль

Копчёная, острая, дымная, цветочная, пряная, розовая, чёрная, четверговая – всего лишь малая часть того, какой может быть соль. В неё добавляют различные специи и пряности — так появляются сванская, чесночная, имбирная, цитрусовая, аджичная, прованская и миллион других видов продукта.

Каждая имеет свои особенности, поэтому на кухне они могут стать основой разнообразия. В ресторанах уже появляются новые виды закусок – разные виды соли, хлеба и простое сливочное масло.

Куркума

Эта специя тысячелетиями применялась в китайской и индийской медицине в качестве природного средства от разных болезней. Она обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

У куркумы насыщенный горчичный цвет, она идеально дополняет супы, салаты и мясные блюда, придавая им особенный оттенок и вкус.

Посыпьте куркумой попкорн, добавьте её в хумус, капучино или горячий шоколад. Блюда приобретут новое звучание. Во многих ресторанах в меню уже появились чай и кофе со специей.

Картофельное молоко

Оно оставляет низкий углеродный след, подходит для веганов и не содержит лактозы, сои, глютена и орехов. У этого напитка кремообразная текстура и сладковатый привкус, что делает его идеальным для кофе, утренних мюсли, каш, гренок и выпечки. Совсем скоро оно должно появиться на прилавках магазинов, а также в кафе и ресторанах в качестве альтернативы другим видам растительного молока.

Иммерсивные фуд-спектакли

Интерактивные подачи, сторителлинг, оформление зала и фасада, дополненная реальность, роботы-официанты – всё, что может вызвать дополнительные эмоции. Подачу блюд будут сопровождать живая музыка и мультимедийное шоу, сменяющиеся проекции, которые транслируются на стены, столы и на столовые приборы.

В России уже есть несколько ресторанов, предлагающих посетителям прожить такой опыт. Еда на иммерсивных спектаклях становится частью представления. Как правило, блюда сервируются и подаются особым образом.

Когнитивное питание

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Пища, которую мы едим, оказываем влияние на память, настроение и на концентрацию внимания. В связи с переизбытком информации и плохой памятью, интерес потребителей к теме когнитивного питания увеличивается.