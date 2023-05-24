Диетолог призвала не запивать еду холодной водой

Не запивать еду холодной водой призвала диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина. В беседе с «Мослентой» она пояснила, что прохладные напитки могут негативно влиять на процесс пищеварения, так как они притупляют приток крови к органам ЖКТ.