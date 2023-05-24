Варенье из одуванчиков: вкусные рецепты домашнего варенья с фото

Варенье из одуванчиков – это вкусный и полезный десерт, который можно приготовить дома. А зимой, открыв баночку такого варенья, можно будет вспомнить, как круто было летом. Дело за малым – выбрать подходящий рецепт и сделать варенье.
«Рамблер» предлагает несколько простых рецептов варенья из одуванчиков, которые легко повторить в домашних условиях.
Варенье из одуванчиков содержит множество полезных свойств. Оно богато витаминами А, С, Е и группы В, а также минералами, такими как калий, кальций и железо. Кроме того, оно помогает улучшить пищеварение и снизить уровень холестерина в крови. Варенье из одуванчиков также может быть полезным для иммунной системы и помочь справиться с простудой и гриппом.
Варенье из одуванчиков не рекомендуется употреблять людям, страдающим заболеваниями желчного пузыря, печени или почек, а также тем, у кого есть аллергия на цветочную пыльцу. Также следует быть осторожным при употреблении варенья людям с повышенным уровнем глюкозы в крови, поскольку в варенье все-таки есть сахар.
Чтобы варенье получилось действительно вкусным, собирать одуванчики нужно правильно. Вот главные правила:
Существует множество рецептов варенья из одуванчиков, но мы рассмотрим самые популярные и простые из них.
Одуванчики залить кипятком и настоять 12 часов. Затем жидкость нужно процедить через марлю и добавить сахар. Все перемешать, довести до кипения. Далее нужно уменьшить огонь и варить варенье около 30 минут, постоянно помешивая. Готовое варенье нужно разлить по стерилизованным банкам и закрыть крышками.
Одуванчики залить кипятком, оставить на 12 часов. Затем жидкость слить через марлю, добавить сахар, сок одного лимона и его цедру. Все перемешать, поставить на огонь, довести до кипения. После уменьшить огонь и варить варенье около 30 минут, не забывая помешивать. Когда варенье будет готово, его нужно разлить по стерилизованным банкам и закрыть крышками.
Точно также заливаем одуванчики кипятком, оставляем на 12 часов. Процеживаем, добавляем сахар, натертый на мелкой терке имбирь, сок лимона и цедру. Перемешиваем, ставим на огонь, когда закипит, огонь уменьшаем. Все время помешиваем. Примерно через 30 минут варенье будет готово. Его нужно разлить по стерилизованным банкам и закрыть крышками.
Варенье из одуванчиков можно использовать не только как десерт, но и как добавку к чаю, йогурту или творогу. Оно также может быть использовано для приготовления пирогов или маффинов.