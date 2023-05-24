Варенье из одуванчиков: вкусные рецепты домашнего варенья с фото

Варенье из одуванчиков – это вкусный и полезный десерт, который можно приготовить дома. А зимой, открыв баночку такого варенья, можно будет вспомнить, как круто было летом. Дело за малым – выбрать подходящий рецепт и сделать варенье.

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«Рамблер» предлагает несколько простых рецептов варенья из одуванчиков, которые легко повторить в домашних условиях.

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В чем польза варенья из одуванчиков

Варенье из одуванчиков содержит множество полезных свойств. Оно богато витаминами А, С, Е и группы В, а также минералами, такими как калий, кальций и железо. Кроме того, оно помогает улучшить пищеварение и снизить уровень холестерина в крови. Варенье из одуванчиков также может быть полезным для иммунной системы и помочь справиться с простудой и гриппом.

Кому противопоказано варенье из одуванчиков

Варенье из одуванчиков не рекомендуется употреблять людям, страдающим заболеваниями желчного пузыря, печени или почек, а также тем, у кого есть аллергия на цветочную пыльцу. Также следует быть осторожным при употреблении варенья людям с повышенным уровнем глюкозы в крови, поскольку в варенье все-таки есть сахар.

Как правильно собрать одуванчики для варенья

Чтобы варенье получилось действительно вкусным, собирать одуванчики нужно правильно. Вот главные правила:

Собирать одуванчики в сухую погоду, когда они полностью открыты и не затенены. Избегать участков земли, где могли применяться химические удобрения или пестициды. Собирать только распустившиеся цветы. Отрезать цветы у основания стебля, оставляя небольшой хвостик. Промывать в прохладной воде, чтобы удалить пыль и другие загрязнения. Удалять зеленые части стебля, оставляя только желтые лепестки.

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Лучшие рецепты варенья из одуванчиков

Существует множество рецептов варенья из одуванчиков, но мы рассмотрим самые популярные и простые из них.

Классическое варенье из одуванчиков

300 граммов одуванчиков

500 миллилитров кипятка

500 граммов сахара

Одуванчики залить кипятком и настоять 12 часов. Затем жидкость нужно процедить через марлю и добавить сахар. Все перемешать, довести до кипения. Далее нужно уменьшить огонь и варить варенье около 30 минут, постоянно помешивая. Готовое варенье нужно разлить по стерилизованным банкам и закрыть крышками.

Варенье из одуванчиков с лимоном

400 граммов одуванчиков

700 миллилитров кипятка

500 граммов сахара

Сок и цедра одного лимона

Одуванчики залить кипятком, оставить на 12 часов. Затем жидкость слить через марлю, добавить сахар, сок одного лимона и его цедру. Все перемешать, поставить на огонь, довести до кипения. После уменьшить огонь и варить варенье около 30 минут, не забывая помешивать. Когда варенье будет готово, его нужно разлить по стерилизованным банкам и закрыть крышками.

Варенье из одуванчиков с имбирем

500 граммов одуванчиков

800 миллилитров кипятка

600 граммов сахара

50 граммов свежего имбиря

Сок и цедра одного лимона

Точно также заливаем одуванчики кипятком, оставляем на 12 часов. Процеживаем, добавляем сахар, натертый на мелкой терке имбирь, сок лимона и цедру. Перемешиваем, ставим на огонь, когда закипит, огонь уменьшаем. Все время помешиваем. Примерно через 30 минут варенье будет готово. Его нужно разлить по стерилизованным банкам и закрыть крышками.

Варенье из одуванчиков можно использовать не только как десерт, но и как добавку к чаю, йогурту или творогу. Оно также может быть использовано для приготовления пирогов или маффинов.

Как хранить варенье из одуванчиков

Перелейте готовое варенье из одуванчиков в стерильные стеклянные банки и закройте крышками.

Храните в прохладном и сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

Срок хранения варенья из одуванчиков составляет около года, при условии правильного хранения.

Проверяйте банки периодически на наличие плесени или других признаков порчи. Если заметили, что варенье испортилось, выбросьте его.