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1 час назад

Варенье из одуванчиков: вкусные рецепты домашнего варенья с фото

Катя Кобышева

Варенье из одуванчиков – это вкусный и полезный десерт, который можно приготовить дома. А зимой, открыв баночку такого варенья, можно будет вспомнить, как круто было летом. Дело за малым – выбрать подходящий рецепт и сделать варенье.

Варенье из одуванчиков: вкусные рецепты домашнего варенья с фото
Фото: ru.123rf.comru.123rf.com

«Рамблер» предлагает несколько простых рецептов варенья из одуванчиков, которые легко повторить в домашних условиях.

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В чем польза варенья из одуванчиков

Варенье из одуванчиков содержит множество полезных свойств. Оно богато витаминами А, С, Е и группы В, а также минералами, такими как калий, кальций и железо. Кроме того, оно помогает улучшить пищеварение и снизить уровень холестерина в крови. Варенье из одуванчиков также может быть полезным для иммунной системы и помочь справиться с простудой и гриппом.

Кому противопоказано варенье из одуванчиков

Варенье из одуванчиков не рекомендуется употреблять людям, страдающим заболеваниями желчного пузыря, печени или почек, а также тем, у кого есть аллергия на цветочную пыльцу. Также следует быть осторожным при употреблении варенья людям с повышенным уровнем глюкозы в крови, поскольку в варенье все-таки есть сахар.

Как правильно собрать одуванчики для варенья

Чтобы варенье получилось действительно вкусным, собирать одуванчики нужно правильно. Вот главные правила:

  1. Собирать одуванчики в сухую погоду, когда они полностью открыты и не затенены.
  2. Избегать участков земли, где могли применяться химические удобрения или пестициды.
  3. Собирать только распустившиеся цветы.
  4. Отрезать цветы у основания стебля, оставляя небольшой хвостик.
  5. Промывать в прохладной воде, чтобы удалить пыль и другие загрязнения.
  6. Удалять зеленые части стебля, оставляя только желтые лепестки.
ru.123rf.com

Лучшие рецепты варенья из одуванчиков

Существует множество рецептов варенья из одуванчиков, но мы рассмотрим самые популярные и простые из них.

Классическое варенье из одуванчиков

  • 300 граммов одуванчиков
  • 500 миллилитров кипятка
  • 500 граммов сахара

Одуванчики залить кипятком и настоять 12 часов. Затем жидкость нужно процедить через марлю и добавить сахар. Все перемешать, довести до кипения. Далее нужно уменьшить огонь и варить варенье около 30 минут, постоянно помешивая. Готовое варенье нужно разлить по стерилизованным банкам и закрыть крышками.

Варенье из одуванчиков с лимоном

  • 400 граммов одуванчиков
  • 700 миллилитров кипятка
  • 500 граммов сахара
  • Сок и цедра одного лимона

Одуванчики залить кипятком, оставить на 12 часов. Затем жидкость слить через марлю, добавить сахар, сок одного лимона и его цедру. Все перемешать, поставить на огонь, довести до кипения. После уменьшить огонь и варить варенье около 30 минут, не забывая помешивать. Когда варенье будет готово, его нужно разлить по стерилизованным банкам и закрыть крышками.

Варенье из одуванчиков с имбирем

  • 500 граммов одуванчиков
  • 800 миллилитров кипятка
  • 600 граммов сахара
  • 50 граммов свежего имбиря
  • Сок и цедра одного лимона

Точно также заливаем одуванчики кипятком, оставляем на 12 часов. Процеживаем, добавляем сахар, натертый на мелкой терке имбирь, сок лимона и цедру. Перемешиваем, ставим на огонь, когда закипит, огонь уменьшаем. Все время помешиваем. Примерно через 30 минут варенье будет готово. Его нужно разлить по стерилизованным банкам и закрыть крышками.

Варенье из одуванчиков можно использовать не только как десерт, но и как добавку к чаю, йогурту или творогу. Оно также может быть использовано для приготовления пирогов или маффинов.

Как хранить варенье из одуванчиков

  • Перелейте готовое варенье из одуванчиков в стерильные стеклянные банки и закройте крышками.
  • Храните в прохладном и сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей.
  • Срок хранения варенья из одуванчиков составляет около года, при условии правильного хранения.
  • Проверяйте банки периодически на наличие плесени или других признаков порчи. Если заметили, что варенье испортилось, выбросьте его.
ru.123rf.com
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