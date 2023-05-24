Волгоградцев предупредили о заражении паразитами через воду и овощи

В регуправлении Роспотребнадзора заявили, что паразиты могут передаваться через плодово-ягодную и плодовоовощную продукцию, почву и воду.

Как сообщили в ведомстве, в регионе в основном фиксируются случаи аскаридоза, меньше – трихоцефаллеза.

Возбудители геогельминтозов могут передаваться через плодово-ягодную и плодоовощную продукцию, почву и воду, загрязненные яйцами гельминтов.

Для того, чтобы исключить заражение геогельминтозами, необходимо придерживаться нескольких правил.

Так, перед едой, посещением туалета, загрязнении рук землей или контакта с домашними животными необходимо обязательно мыть руки с мылом. Также необходимо следить за детьми, чтобы те не тянули пальцы в рот.

Сырые овощи, фрукты и ягоды, а также зелень нужно перед едой промывать в чистой воде или обдавать кипятком.