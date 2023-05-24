Как выглядит и из чего состоит самое дорогое мороженое в мире
Мороженое по цене автомобиля? Почему бы и нет, решили в Японии и создали лакомство стоимостью $6696 (более 536 тыс. рублей).
Шедевр бренда Cellato тут же засветился в Книге рекордов Гиннесса как самое дорогое мороженое в мире. В чем дело? Откуда такая цена?
Все дело в драгоценных ингредиентах: съедобное золото, сыр пармезан, саке касу (осадок саке) и белый трюфель, который выращивают в итальянском городе Альба. К слову, килограмм этого гриба стоит более $15 тыс. (1,2 млн рублей).
Автор произведения искусства — шеф-повар ресторана RiVi — работал над созданием мороженого целых полтора года. Результат его усилий нам с вами оценить вряд ли когда-либо придется в силу определенных причин. Поэтому остается верить на слово: бренд Celato утверждает, что у продукта явный вкус и аромат трюфеля, оттененный пармезаном. В общем, на любителя. Назовем будущих покупателей так.