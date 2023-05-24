$80.17+0.2386.55+0.05

Как выглядит и из чего состоит самое дорогое мороженое в мире

Мороженое по цене автомобиля? Почему бы и нет, решили в Японии и создали лакомство стоимостью $6696 (более 536 тыс. рублей).

Как выглядит и из чего состоит самое дорогое мороженое в мире
© Super.ru

Шедевр бренда Cellato тут же засветился в Книге рекордов Гиннесса как самое дорогое мороженое в мире. В чем дело? Откуда такая цена?

Все дело в драгоценных ингредиентах: съедобное золото, сыр пармезан, саке касу (осадок саке) и белый трюфель, который выращивают в итальянском городе Альба. К слову, килограмм этого гриба стоит более $15 тыс. (1,2 млн рублей).

Super.ru

Автор произведения искусства — шеф-повар ресторана RiVi — работал над созданием мороженого целых полтора года. Результат его усилий нам с вами оценить вряд ли когда-либо придется в силу определенных причин. Поэтому остается верить на слово: бренд Celato утверждает, что у продукта явный вкус и аромат трюфеля, оттененный пармезаном. В общем, на любителя. Назовем будущих покупателей так.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий