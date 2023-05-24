Какие продукты способствуют набору лишнего веса

Готовые и предварительно обработанные продукты – это очень удобно. Но такая еда не является полезной для организма, гораздо безопаснее готовить самостоятельно, объяснила врач-диетолог Василиса Пономарева.

«Вы можете видеть, что приготовление пищи для себя полезно для здоровья, потому что это снижает количество калорий, позволяет избежать потребления ненужных добавок», – отметила эксперт.

Как правило, полуфабрикаты содержат гораздо больше калорий, чем если готовить аналогичное блюдо самостоятельно. Обычно в них больше жира, сахара и различных консервантов. Кроме того, уже давно доказано, что полуфабрикаты содержат высокую долю потенциально канцерогенных веществ. Поэтому лучше готовить пищу самостоятельно, а не употреблять еду, которую нужно только разогреть в микроволновке.