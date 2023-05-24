Диетолог разобрал состав самых популярных блюд

Эти подсказки помогут не только сэкономить, но и сохранить фигуру.

Салат «Цезарь»

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Популярный выбор среди тех, кто ищет здоровую пищу. Однако важно отметить, что не все салаты этого вида одинаковы полезны. Калорийность блюда варьируется в зависимости от используемых ингредиентов.

Средний салат «Цезарь» содержит около 400–600 ккал (около 218–250 ккал на 100 г). Эти цифры могут значительно увеличиться, если добавить дополнительные начинки, такие как бекон, гренки или заправку.

С другой стороны, популярный салат обычно содержит много свежей зелени с высоким содержанием витаминов и минералов. Кроме того, курица в его составе — это источник белка.

Паста Карбонара

Паста Карбонара — восхитительное итальянское блюдо, его любят во всём мире. К сожалению, оно также довольно калорийное: средняя порция содержит около 1200 ккал (340–380 ккал на 100 г).

Паста Карбонара богата трансжирами и натрием, которые могут нанести вред вашему здоровью, если употреблять их в избытке. Тем не менее она содержит белок и углеводы, а также полезные жиры (яйцо, сливки). Качество блюда зависит от выбранных продуктов и способа приготовления.

Суп Том ям

Популярное тайское блюдо, известное своим острым и кислым вкусом. Его обычно готовят из комбинации овощей, трав и креветок или курицы. Суп Том ям низкокалорийный, средняя порция содержит около 100–200 ккал.

Блюдо также богато витамином С и другими антиоксидантами, которые могут помочь укрепить иммунную систему и улучшить общее состояние здоровья. Но Том ям – блюдо не для всех. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта и заболеваниях мочеполовой системы настолько острая еда может вызвать обострение.

Грибной суп-пюре — это сытное блюдо, популярное во многих странах, но довольно калорийное. Средняя порция содержит около 400–500 калорий (на 100 г около 150–200 ккал).

Блюдо содержит много жира и натрия, что может нанести вред вашему здоровью, если употреблять его в избытке. Тем не менее оно содержит белок и углеводы, которые могут быть полезны, особенно для тех, кто физически активен.

«Филадельфия»

Роллы «Филадельфия» — популярное суши-блюдо, которое обычно готовят из лосося, сливочного сыра и огурца. Это блюдо низкокалорийное, средний ролл содержит около 200–300 калорий (на 100 г около 140 ккал). Оно также богато омега-3 жирными кислотами, полезными для здоровья сердца и работы мозга.

При выборе роллов старайтесь получить максимум пользы и минимум вреда из состава – остановитесь на овощных вариантах, без сыра и копчёного лосося.

Пицца пепперони

Пицца пепперони — классическое американское блюдо, которым наслаждаются миллионы людей по всему миру. Оно также довольно калорийное и жирное: средний ломтик содержит около 300–400 ккал. Кроме того, большое количество натрия (соли) в его составе может нанести вред вашему здоровью при чрезмерном употреблении.