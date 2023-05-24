Как варить булгур: инструкция
Булгур – крупа, изготавливаемая из особого вида пшеницы под названием эммер. Она легка в приготовлении, питательна и полезна для организма. В ее состав входят различные витамины, минералы и клетчатка. Последняя, кстати, способствует снижению веса и риска хронических заболеваний, а также улучшает пищеварение и позитивно сказывается на здоровье кишечника.
В 180 г приготовленного булгура содержится около 150 калорий, 34 г углеводов, 6 г белка и менее 1 г жира.
Булгур бывает мелкого, среднего или грубого помола. От него зависит время приготовления гарнира. Чем крупнее зерно, тем дольше оно будет вариться.
Обычно на упаковках с крупой есть инструкции по ее приготовлению. Если же она отсутствует, можно воспользоваться универсальным способом приготовления.
Простой и подробный рецепт – в материале "Рамблер".
Соотношение ингредиентов привычное. Так, если вы планируете варить 0,5 стакана булгура, то потребуется 1 стакан воды.
Нет необходимости предварительно промывать булгур, если вы варите крупу в качестве простого гарнира. Однако некоторые рецепты предусматривают этот шаг.
- Насыпьте булгур в кастрюлю. Можно немного обжарить крупу на среднем огне либо сразу залить ее водой.
- Посолите содержимое кастрюли и перемешайте.
- Можно добавить любые пряности: паприку, карри, корица, гвоздику, бадьян. Все зависит исключительно от ваших предпочтений. Специи следует добавлять вместе с солью.
- Также не будет лишним добавить оливковое масло.
- Включите максимальный огонь.
- Дождитесь, когда булгур закипит, а после – убавьте огонь до минимума.
- Накройте кастрюлю крышкой и варите в течение 15–20 минут, пока крупа не впитает всю воду и не достигнет нужной вам консистенции.