Как варить булгур: инструкция

Булгур – крупа, изготавливаемая из особого вида пшеницы под названием эммер. Она легка в приготовлении, питательна и полезна для организма. В ее состав входят различные витамины, минералы и клетчатка. Последняя, кстати, способствует снижению веса и риска хронических заболеваний, а также улучшает пищеварение и позитивно сказывается на здоровье кишечника.

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В 180 г приготовленного булгура содержится около 150 калорий, 34 г углеводов, 6 г белка и менее 1 г жира.

Булгур бывает мелкого, среднего или грубого помола. От него зависит время приготовления гарнира. Чем крупнее зерно, тем дольше оно будет вариться.

Обычно на упаковках с крупой есть инструкции по ее приготовлению. Если же она отсутствует, можно воспользоваться универсальным способом приготовления.

Простой и подробный рецепт – в материале "Рамблер".

Соотношение ингредиентов привычное. Так, если вы планируете варить 0,5 стакана булгура, то потребуется 1 стакан воды.

Нет необходимости предварительно промывать булгур, если вы варите крупу в качестве простого гарнира. Однако некоторые рецепты предусматривают этот шаг.