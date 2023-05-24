$79.97-0.2086.20-0.35

Как варить булгур: инструкция

Булгур – крупа, изготавливаемая из особого вида пшеницы под названием эммер. Она легка в приготовлении, питательна и полезна для организма. В ее состав входят различные витамины, минералы и клетчатка. Последняя, кстати, способствует снижению веса и риска хронических заболеваний, а также улучшает пищеварение и позитивно сказывается на здоровье кишечника.

Как варить булгур: инструкция
© Marco Verch / Flickr

В 180 г приготовленного булгура содержится около 150 калорий, 34 г углеводов, 6 г белка и менее 1 г жира.

Булгур бывает мелкого, среднего или грубого помола. От него зависит время приготовления гарнира. Чем крупнее зерно, тем дольше оно будет вариться.

Обычно на упаковках с крупой есть инструкции по ее приготовлению. Если же она отсутствует, можно воспользоваться универсальным способом приготовления.

Простой и подробный рецепт – в материале "Рамблер".

Что такое al dente и как варить макароны правильно

Соотношение ингредиентов привычное. Так, если вы планируете варить 0,5 стакана булгура, то потребуется 1 стакан воды.

Нет необходимости предварительно промывать булгур, если вы варите крупу в качестве простого гарнира. Однако некоторые рецепты предусматривают этот шаг.

  1. Насыпьте булгур в кастрюлю. Можно немного обжарить крупу на среднем огне либо сразу залить ее водой.
  2. Посолите содержимое кастрюли и перемешайте.
  3. Можно добавить любые пряности: паприку, карри, корица, гвоздику, бадьян. Все зависит исключительно от ваших предпочтений. Специи следует добавлять вместе с солью.
  4. Также не будет лишним добавить оливковое масло.
  5. Включите максимальный огонь.
  6. Дождитесь, когда булгур закипит, а после – убавьте огонь до минимума.
  7. Накройте кастрюлю крышкой и варите в течение 15–20 минут, пока крупа не впитает всю воду и не достигнет нужной вам консистенции.
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий