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Диетолог Гинзбург назвал пломбир самым вредным для здоровья мороженым

Диетолог Гинзбург назвал пломбир самым вредным для здоровья мороженым. Может ли мороженое быть полезным — вопрос спорный, а вот в том, что оно бывает вредным, сомнений никаких нет. И лидера по вредности специалисты определяют из-за сочетания в пломбире сахара и трансжиров. Помимо пальмового масла, речь может там идти и о конечных продуктах гликирования. В общем, если слишком нажимать на этот вид мороженого, проблемы со здоровьем гарантированы.

Диетолог назвал самое вредное мороженное
© Секрет Фирмы

Как предупредил врач-диетолог Михаил Гинзбург, выразятся они в негативном воздействии на сосудистую стенку, развитии атеросклероза и сокращении продолжительности жизни.

А вот наименее вредным здоровью видом мороженого эксперт назвал замороженный фруктовый сок. Тем, кто хочет избежать непредсказуемого избытка сахара, он посоветовал морозить сок самостоятельно и, соответственно, без сахара.

Ну и стоит помнить о том, что любой вид такого лакомства может привести к переохлаждению глотки, гортани и в конечном счёте к простуде.

Кстати, заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева рассказала в интервью ТАСС, что по итогам исследования 22 образцов мороженого на российском рынке организации удалось выявить три торговые марки, вводившие потребителя в заблуждение из-за наличия в продукции растительных жиров, а в ещё одном образце был обнаружен антибиотик тетрациклиновой группы.

Ранее диетолог перечислил топ-5 продуктов, влияющих на воспаление в организме, из-за которого могут развиться болезни.

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