Что такое конкассе и как легко снять кожицу с помидора

Если вы пришли в кафе и увидели в меню салат с томатами конкассе, не пугайтесь: они просто обработаны и нарезаны определенным образом.

© Pxhere

"Рамблер" рассказывает, что значит загадочное французское слово, и учит быстро снимать кожицу с помидора для салата как в ресторане.

Конкассе — французский способ шинковать овощи. Это понятие применяют по отношению к петрушке, кервелю, полыни, когда шинкуют на плоской доске резкими движениями ножа. Аналогично секачом режут мясо, птицу или рыбу для бульона.

В российских кафе слово "конкассе" чаще всего относится к помидорам без кожицы и семян. Это происходит из-за путаницы: конкассе — способ грубой нарезки овощей, но томаты французы используют в виде "филе". Именно поэтому значение термина в сленге российских поваров стало таким.

Если вы захотите приготовить те самые томаты, воспользуйтесь нашими советами.

Прежде чем снять кожицу, удалите зеленую часть ножом. Потом сделать это будет тяжелее, поскольку помидор станет очень скользким. Далее сделайте крестообразные надрезы на плодах, опустите в кипящую воду на 30-40 секунд или залейте кипятком на минуту. По истечении времени воду моментально нужно заменить на холодную — после этого снять кожу помидора будет очень легко.

Можно также сразу разрезать томат на четыре дольки и снять кожицу с каждой из них поочередно. Процесс напоминает очистку от кожи рыбного филе. Единственный минус этого способа в том, что на коже останется чуть больше мякоти, чем в первом случае.