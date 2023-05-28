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Что значит "пассеровать"

Во многих рецептах встречается рекомендация спассеровать овощи. Часто вместо этого продукты просто обжаривают, однако эти два вида приготовления отличаются друг от друга.

Что значит "пассеровать"
© Pxhere

"Рамблер" рассказывает, что значит загадочное слово из рецептов и что делать, когда его видите.

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Пассеровка — предварительная тепловая обработка овощей или муки. Она нужна, чтобы продукты размягчились и превратились в однородную массу, которую затем можно будет использовать для соусов и гарниров.

Начинающие кулинары часто путают пассеровку с обжариванием, тем не менее эти виды обработки различаются целями. Обжаривают овощи, чтобы у них появилась румяная корочка, а пассеровка больше напоминает мягкую варку в масле. У пассерованных овощей нежная консистенция и золотистый цвет.

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Мучная пассеровка

Пассерованная мука помогает улучшить консистенцию супов и соусов: они становятся густыми, однородными и эластичными. Существует четыре типа пассеровки муки: красная, белая, с жиром и сухая.

В первом случае муку не ниже первого сорта обжаривают на сковороде или в духовке, насыпав слоем не толще пяти сантиметров. При этом ее помешивают деревянной лопаткой, а температура приготовления равна 160 градусам. Пассеровка заканчивается, когда у муки появляется золотисто-коричневый оттенок и ореховый запах.

Чтобы выполнить белую пассеровку муки, достаточно температуры 120 градусов. В таком случае оттенок смеси будет светло-желтым.

Пассеровать муку можно как на жире (сливочное или растительное масло, маргарин), так и на сухой сковороде. Если пассеровка с жиром, его следует хорошо прогреть, затем добавить в него муку. Чем более рассыпчатым становится масляный комок, тем выше степень готовности муки.

Пассеровка овощей

Чаще всего пассеруют такие овощи, как морковь, свекла, болгарский перец, лук, помидоры и коренья. Это делают с помощью сковороды или кастрюли с толстыми стенками без крышки.

Овощи необходимо мелко нашинковать и обсушить, а сковороду раскалить по максимуму. Прежде всего стоит разогреть масло и бросить на него кусочек лука: если он подпрыгнет, можно начинать пассеровку.

Количество жира должно быть примерно в пять раз меньше, чем вес овощей. Морковь, свеклу или лук нужно томить на медленном огне 15 минут, при этом сохраняя толщину слоя не больше трех сантиметров и постоянно помешивая, чтобы масло обволакивало каждый кусочек. Помидоры стоит готовить не больше пяти минут.

Пассеровка готова, когда жир станет оранжеватым, а сок из овощей выпарится. Они станут мягкими и румяными, но не поджаренными.

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