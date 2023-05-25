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Стало известно об опасности роллов и суши для некоторых категорий людей

Отказаться от роллов и суши при сахарном диабете и острых инфекционных заболеваниях призвали в Роспотребнадзоре.

Кому противопоказаны роллы и суши
© Мослента

В ведомстве отметили, что противопоказаниями к употреблению блюд из сырой рыбы также считаются гастрит, холецистит, панкреатит и патологии органов желудочно-кишечного тракта.

Если суши приготовлены с нарушениями технологий и гигиенических норм, повышается риск отравления, на которое укажут головные боли, слабость, тошнота. Кроме того, высокая концентрация соли может привести к гипертонии и заболеванию почек и суставов, а йода — к сбою в работе щитовидной железы и изменению уровня гормонального фона.

При этом рыбные блюда японской кухни богаты микроэлементами и витаминами: кальцием, магнием, калием, фосфором, йодом, витаминами группы А, В, К, С.

Ранее кишечную палочку обнаружили почти в половине проверенных роллов «Филадельфия».

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