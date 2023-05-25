В Роскачестве перечислили лечебные и вредные свойства чабреца

По словам специалистов, чабрец относится к роду тимьяна. Официальное его название - тимьян ползучий. Растёт он в виде невысокого кустарника с яркими розовато-лиловыми цветами.

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Польза чабреца в том, что он помогает пищеварению. Чай с этим растением поможет ослабить симптомы при разных желудочных расстройствах. Также трава станет помощником при тошноте, спазмах, вздутиях и запорах. Кроме того, чабрец полезен для иммунитета за счёт высокой антиоксидантной активности. А еще он обладает отхаркивающим действием, так как эфирное масло тимол, содержащееся в листьях тимьяна, имеет противовоспалительный эффект.

Однако у такой травы есть и вредные свойства. Специалисты перечислили их:

- вызывает аллергические реакции у людей с индивидуальной непереносимостью;

- противопоказан людям при некоторых патологиях почек, язве желудка и 12-перстной кишки в стадии обострения;

- нельзя пить неограниченно даже здоровым людям, так как чабрец может ослабить деятельность щитовидной железы.

Чай с этим растением пьют для похудения, так как он подавляет аппетит и помогает не переедать между основными приёмами пищи. При этом чабрец богат железом. Так, в 100 г заварки содержится около 20 % суточной нормы железа.