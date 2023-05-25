$79.97-0.2086.20-0.35

В Роскачестве перечислили лечебные и вредные свойства чабреца

По словам специалистов, чабрец относится к роду тимьяна. Официальное его название - тимьян ползучий. Растёт он в виде невысокого кустарника с яркими розовато-лиловыми цветами.

В Роскачестве перечислили лечебные и вредные свойства чабреца
© СОВА

Польза чабреца в том, что он помогает пищеварению. Чай с этим растением поможет ослабить симптомы при разных желудочных расстройствах. Также трава станет помощником при тошноте, спазмах, вздутиях и запорах. Кроме того, чабрец полезен для иммунитета за счёт высокой антиоксидантной активности. А еще он обладает отхаркивающим действием, так как эфирное масло тимол, содержащееся в листьях тимьяна, имеет противовоспалительный эффект.

Однако у такой травы есть и вредные свойства. Специалисты перечислили их:

- вызывает аллергические реакции у людей с индивидуальной непереносимостью;

- противопоказан людям при некоторых патологиях почек, язве желудка и 12-перстной кишки в стадии обострения;

- нельзя пить неограниченно даже здоровым людям, так как чабрец может ослабить деятельность щитовидной железы.

Чай с этим растением пьют для похудения, так как он подавляет аппетит и помогает не переедать между основными приёмами пищи. При этом чабрец богат железом. Так, в 100 г заварки содержится около 20 % суточной нормы железа.

Чтобы приготовить вкусный и полезный чай с чабрецом, нужно смешать 10 г чёрного чая и 30 г чабреца, залить все это 400 мл кипятка, оставить завариваться на 7-8 минут, а перед подачей процедить.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий