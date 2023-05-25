В Роскачестве перечислили лечебные и вредные свойства чабреца
По словам специалистов, чабрец относится к роду тимьяна. Официальное его название - тимьян ползучий. Растёт он в виде невысокого кустарника с яркими розовато-лиловыми цветами.
Польза чабреца в том, что он помогает пищеварению. Чай с этим растением поможет ослабить симптомы при разных желудочных расстройствах. Также трава станет помощником при тошноте, спазмах, вздутиях и запорах. Кроме того, чабрец полезен для иммунитета за счёт высокой антиоксидантной активности. А еще он обладает отхаркивающим действием, так как эфирное масло тимол, содержащееся в листьях тимьяна, имеет противовоспалительный эффект.
Однако у такой травы есть и вредные свойства. Специалисты перечислили их:
- вызывает аллергические реакции у людей с индивидуальной непереносимостью;
- противопоказан людям при некоторых патологиях почек, язве желудка и 12-перстной кишки в стадии обострения;
- нельзя пить неограниченно даже здоровым людям, так как чабрец может ослабить деятельность щитовидной железы.
Чай с этим растением пьют для похудения, так как он подавляет аппетит и помогает не переедать между основными приёмами пищи. При этом чабрец богат железом. Так, в 100 г заварки содержится около 20 % суточной нормы железа.
Чтобы приготовить вкусный и полезный чай с чабрецом, нужно смешать 10 г чёрного чая и 30 г чабреца, залить все это 400 мл кипятка, оставить завариваться на 7-8 минут, а перед подачей процедить.