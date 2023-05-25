Как варить рис: 5 правил

В том или ином виде рис можно встретить в блюдах десятков разных стран: в Японии едят суши, в Узбекистане плов, в Испании паэлью, а в Италии ризотто.

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Неудивительно, что этот продукт пользуется большой популярностью, ведь приготовить из него можно все, что угодно. При этом рис – весьма прихотливая крупа. Чтобы сварить ее правильно, важно следовать не только инструкции на упаковке, но и другим правилам.

Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Подготовка

Если вы хотите, чтобы рис был рассыпчатый, перед приготовлением его следует промыть в холодной воде. Таким образом вы избавитесь от крахмала, который отвечает за клейкость. Промывайте рис до тех пор, пока вода не станет прозрачной.

Пропорции

Для приготовления длиннозерного или среднезернистого риса нужно взять одну часть крупы и две части жидкости. При этом если вы решили сварить круглозерный рис, пропорции будут 2:3, а если коричневый – 1:3.

Посуда

Варить рис следует в кастрюле с толстым дном. В кастрюле из тонкого металла рис прилипнет ко дну, а наверху, скорее всего, останется недоваренным.

Огонь

Рису требуется время, чтобы впитать в себя влагу. Именно по этой причине варить его нужно на медленном огне. Сильный огонь сделает так, что вода испарится до того, как рис успеет ее впитать.

Не мешайте