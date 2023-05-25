Средиземноморская диета помогает сэкономить до 120 тыс. руб. в год

Ученые Университета Южной Австралии установили, что средиземноморская диета оказалась самой экономичной по сравнению с западным стилем питания и общими австралийскими рекомендациями по здоровому питанию. Результаты были опубликованы в журнале Nutrients.

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Западная диета предполагает высокий уровень потребления красного мяса, молока, обработанных и рафинированных продуктов, сахара, соли и низкое содержание овощей, фруктов и цельного зерна. От двух других она отличается значительной нехваткой клетчатки, цинка, калия, кальция, магния, витамина Е и витамина В6, а также превышением рекомендуемого потребления соли в два раза. Это приводит к набору веса и появлению различных заболеваний. При этом она все равно пользуется популярностью среди людей — многие считают, что придерживаться правильного питания дороже. Авторы исследования решили это проверить.

Исследователи сравнили еженедельные расходы разных семей на три продуктовые корзины, которые были собраны согласно рекомендациям средиземноморской и западной диет, а также австралийского руководства по здоровому питанию. Еженедельная стоимость средиземноморской диеты оказалась ниже на 28$ (2,2 тыс. руб.).

Так, в неделю на нее может уйти 78$ (около 6 тыс. руб.) для одного человека, 135$ (примерно 11 тыс. руб.) – для семьи из двух, 211$ (17 тыс. руб.) – для трех и 285$ (23 тыс. руб.) – для четырех.