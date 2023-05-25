7 основных причин включить минтай в рацион

Специалисты Роскачества вместе с врачом-диетологом Мариной Копытько рассказали, почему стоит включать в рацион не только саму рыбу, но также печень и икру минтая.

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Минтай - это вполне доступная по цене и очень полезная для здоровья рыба с богатым витаминно-минеральным составом. Как отметили эксперты, данная рыба водится в экологически чистых холодноводных акваториях, где практически нет следов деятельности человека. При этом спрос на рыбу семейства тресковых за рубежом растёт, а вот в России минтай недооценивают.

Диетолог сообщила, что минтай - нежирная рыба, ее можно есть во время диеты. Содержание жира - 1 г на 100 г, белка - до 19 г, а калорийность филе - 70 ккал. При этом само мясо не костлявое с нейтральным и приятным вкусом, которое можно есть взрослым и детям.

В мясе минтая содержится много витаминов и минералов:

витамины группы В;

высокая концентрация витамина РР - он снижает уровень холестерина и способствует метаболизму жиров;

100 % дневной нормы йода, 150 % - кобальта и 110 % - хрома в 100 г минтая;

минералы - фтор, калий, кальций и фосфор.

Считается, заявила диетолог, что самая ценная часть минтая - печень. Однако в день рекомендуется есть 1 столовую ложку (20 г), так как в ней содержится много жира, и она очень калорийна.

Печень минтая богата витамином А, витамином D (в 10 г печени 250 мкг), а также омегой-3. Кроме того, в самом минтае содержится много йода, который нужен для профилактики заболеваний щитовидки.

При этом в рыбе присутствуют ещё и железо, сера, магний, цинк - они нужны для нормальной работы ЖКТ и иммунитета.

Также минтай снижает уровень глюкозы и холестерина в крови и улучшает ее состав.