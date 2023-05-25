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Врач объяснила, сколько хлеба допустимо съедать за день

Здоровому человеку можно употреблять два-три куска хлеба в день. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева.

Врач объяснила, сколько хлеба допустимо съедать за день
© unsplash.com

"Где-то два-три кусочка любого хлеба в день обычный здоровый человек, у которого нет каких-либо противопоказаний, может съедать. Если имеется лишний вес или сахарный диабет, лучше отказаться от белого хлеба из очищенной муки, так как он содержит быстрые углеводы. Ржаной хлеб не рекомендуется есть при заболеваниях желудочно-кишечного тракта", – добавила диетолог.

Зерновой хлеб практически не имеет никаких противопоказаний. Его можно включать в рацион даже при избыточном весе и сахарном диабете в том же количестве, что и абсолютно здоровым людям: два-три куска в день, говорит Аплетаева.

"Хорошо включать зерновой хлеб в рацион. Он содержит растворимые пищевые волокна и стимулирует моторику желудочно-кишечного тракта. Вообще это продукт достойный, если он качественно сделан", – заключила эксперт.

Ранее россиянам рассказали, с чем не следует есть белый хлеб. Вреднее всего для здоровья сочетать его со сладкими продуктами, например с вареньем. Отмечается, что такая комбинация для организма является бомбой замедленного действия. По сути, человек употребляет пустые калории, которые быстро усваиваются. В результате при малоподвижном образе жизни он будет набирать лишние килограммы.

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