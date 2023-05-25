В чем преимущество зеленых бананов для здоровья

Оказывается, эти незрелые фрукты могут творить чудеса, и о них мало кто знает.

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Пока мы ждём, когда бананы поспеют, чтобы насладиться их естественной сладостью, оказывается, незрелые, зелёные бананы являются кладезем полезных веществ.

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Употребление таких бананов помогает контролировать уровень сахара в крови, поддерживать здоровье кишечника и предотвращать переедание.

Чем отличаются зелёные бананы от жёлтых?

Конечно, не только цветом. Как правило, принося из магазина незрелые бананы, мы спешим спрятать их в тёмное место для того, чтобы они «дошли» или дозрели. То есть, до появления ярко-жёлтого цвета, сигнализирующего о спелости. Но выяснилось, что к тому времени большая часть содержащегося в них резистентного крахмала (RS) превращается в сахар и может вызвать резкий скачок уровня глюкозы в крови. И наоборот, приготовление и употребление в пищу зелёных бананов дарит более пикантный вкус, приносит большую пользу здоровью и разнообразит рацион.

«Когда организму самому приходится расщеплять крахмал (как это происходит в случае с зелёным бананом), уровень сахара в крови повышается медленнее», - пояснил в беседе с oprah.com эксперт по питанию, доктор Дэвид Л. Кац.

Небольшая скорость переваривания и всасывания делает зелёные бананы идеальным блюдом для диабетиков. Постепенное снижение содержания углеводов и клетчатки также помогает чувствовать себя дольше сытыми, исключая ненужные перекусы и вследствие этого возможное увеличение веса.

Какие ещё есть преимущества для здоровья у зелёных бананов?

Незрелые бананы являются к тому же богатым источником пребиотиков. По данным исследования, опубликованным в журнале Advances in Nutrition, высокое содержание крахмала помогает питать полезные бактерии в кишечнике, что способствует бесперебойной работе иммунной системы и пищеварительного тракта.

Теперь, когда вы знаете о преимуществах употребления в пищу незрелых бананов, вас, вероятно, интересует особенности их приготовления для получения всех этих преимуществ.

Эксперты портала Delish.com предлагают приготовить зелёные бананы так же, как, например, картофель: размять в пюре, обжарить или добавить в рагу.

И конечно, на какой бы стадии зрелости вы ни выбрали бананы, нельзя отрицать, что этот тропический плод – вкусная и полезная еда для перекуса, которой можно наслаждаться в любое время дня!