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6 продуктов, которые сделают человека счастливым

Некоторые продукты имеют в своём составе вещества, которые помогают преодолевать стресс и улучшать настроение

6 продуктов, которые сделают человека счастливым
© runews24.ru

Food.ru пишет, что тёмный шоколад, в котором содержится не менее 70 процентов какао, помогает минимизировать последствия стресса и борется с усталостью.

Шоколад богат флавоноидами. Они считаются антиоксидантами и положительно влияют на производительность мозга, уменьшают риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Квашеная капуста имеет витамин С и B, которые благоприятно влияют на эмоциональный фон.

Орехи и семена содержат аминокислоту триптофан, обеспечивающую организм серотонином.

Красная рыба содержит жирные кислоты омега-3. Они лечат расстройства настроения.

Черника помогает справиться с тревогой и улучшает работу мозга.

Свежая зелень содержит фолиевую кислоту, помогающую организму производить и поддерживать новые клетки.

Также она участвует в создании дофамина и серотонина, предотвращает изменения в ДНК.

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