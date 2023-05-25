6 продуктов, которые сделают человека счастливым
Некоторые продукты имеют в своём составе вещества, которые помогают преодолевать стресс и улучшать настроение
Food.ru пишет, что тёмный шоколад, в котором содержится не менее 70 процентов какао, помогает минимизировать последствия стресса и борется с усталостью.
Шоколад богат флавоноидами. Они считаются антиоксидантами и положительно влияют на производительность мозга, уменьшают риски сердечно-сосудистых заболеваний.
Квашеная капуста имеет витамин С и B, которые благоприятно влияют на эмоциональный фон.
Орехи и семена содержат аминокислоту триптофан, обеспечивающую организм серотонином.
Красная рыба содержит жирные кислоты омега-3. Они лечат расстройства настроения.
Черника помогает справиться с тревогой и улучшает работу мозга.
Свежая зелень содержит фолиевую кислоту, помогающую организму производить и поддерживать новые клетки.
Также она участвует в создании дофамина и серотонина, предотвращает изменения в ДНК.