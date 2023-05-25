6 продуктов, которые сделают человека счастливым

Некоторые продукты имеют в своём составе вещества, которые помогают преодолевать стресс и улучшать настроение

© runews24.ru

Food.ru пишет, что тёмный шоколад, в котором содержится не менее 70 процентов какао, помогает минимизировать последствия стресса и борется с усталостью.

Шоколад богат флавоноидами. Они считаются антиоксидантами и положительно влияют на производительность мозга, уменьшают риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Квашеная капуста имеет витамин С и B, которые благоприятно влияют на эмоциональный фон.

Орехи и семена содержат аминокислоту триптофан, обеспечивающую организм серотонином.

Красная рыба содержит жирные кислоты омега-3. Они лечат расстройства настроения.

Черника помогает справиться с тревогой и улучшает работу мозга.

Свежая зелень содержит фолиевую кислоту, помогающую организму производить и поддерживать новые клетки.