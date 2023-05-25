Диетолог опровергла распространенный миф об овощах и фруктах

Какие овощи и фрукты действительно можно есть в неограниченных количествах, а от каких стоит отказаться совсем, рассказала врач-диетолог Наталья Зубарева, пишет РИА ФАН.

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По ее словам, существуют 2 категории овощей - крахмалистые и не крахмалистые. В первую вошли картофель, свекла, тыква, во вторую - любая зелень и некоторые овощи.

Продукты второй группы можно есть в неограниченных количествах, а крахмалистые - в умеренных количествах. При этом наиболее жёсткие ограничения у фруктов.

Если есть их в большом количестве, то это может привести к отекам. Происходит это из-за того, что углеводы притягивают жидкость.