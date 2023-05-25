$79.98+0.0285.88-0.32

Гастроэнтеролог рассказала, чем опасно употребление речной рыбы

Употребление неправильно приготовленной речной рыбы может привести к заражению гельминтами. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Гастроэнтеролог рассказала, чем опасно употребление речной рыбы
© Москва 24

"Главная опасность речной рыбы – это гельминты. Поэтому нельзя есть ее сырой, вяленой. Паразиты могут попасть в наш организм и начнут там развиваться", – предупредила специалист.

Избавиться от паразитов достаточно сложно, лечение может занять длительное время. Во избежание проблем со здоровьем эксперт посоветовала употреблять рыбу после хорошей термической обработки.

"Качественная обработка снижает риск заражения. Можно приготовить рыбу на гриле, в духовке. На пару сварить тоже можно, потушить с овощами", – заключила Дианова.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий