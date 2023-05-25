Гастроэнтеролог рассказала, чем опасно употребление речной рыбы
Употребление неправильно приготовленной речной рыбы может привести к заражению гельминтами. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.
"Главная опасность речной рыбы – это гельминты. Поэтому нельзя есть ее сырой, вяленой. Паразиты могут попасть в наш организм и начнут там развиваться", – предупредила специалист.
Избавиться от паразитов достаточно сложно, лечение может занять длительное время. Во избежание проблем со здоровьем эксперт посоветовала употреблять рыбу после хорошей термической обработки.
"Качественная обработка снижает риск заражения. Можно приготовить рыбу на гриле, в духовке. На пару сварить тоже можно, потушить с овощами", – заключила Дианова.