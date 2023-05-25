3 рецепта вкусных блюд из пищевых отходов

Вкусные блюда можно приготовить даже из того, что принято считать кулинарными отходами. Получится не только разнообразить меню и удивить гостей, но и поддержать идею разумного потребления.

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Самые оригинальные рецепты – в материале Москвы 24.

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Безе на воде из-под бобовых

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Жидкость, которая остается после варки бобовых, называется аквафаба. Она богата белком, поэтому во многих блюдах ее можно с успехом использовать вместо яиц. Кроме того, на основе жидкости из-под бобовых легко приготовить безе, которое практически не будет отличаться от варианта по классическому рецепту.

На 100 миллилитров аквафабы понадобится: 120 граммов сахара; половина чайной ложки лимонного сока; щепотка ванилина.

Аквафабу надо обработать миксером на высоких скоростях до образования устойчивой пены. Затем постепенно добавить остальные ингредиенты и продолжать взбивать, пока сахар не растворится.

Готовую массу нужно положить в кондитерский мешок и сформировать безе на противне, застеленном пергаментной бумагой. Далее пирожные следует отправить в разогретую до 100 градусов духовку и оставить при такой температуре сушиться до готовности. Обычно на это уходит не менее часа.

Надо отметить, что безе можно готовить даже на воде из банки с консервированными бобовыми. Но там, кроме соли и сахара, могут быть другие, не очень полезные для здоровья ингредиенты.

Квас на банановой кожуре

Сетевое издание m24.ru

Банановая кожура обычно всегда идет на выброс. Но только не у тех, кто знает рецепт освежающего напитка на ее основе.

Для его приготовления понадобится: кожура двух бананов; литр кипяченой воды; чайная ложка сметаны; полстакана сахара.

Кожуру бананов надо хорошо помыть, мелко нарезать, удаляя поврежденные участки, и положить в банку с водой. Добавить сахар и сметану, после чего следует все тщательно перемешать.

Затем банку нужно накрыть марлей и оставить квас "созревать" при комнатной температуре в темном месте на две недели. При этом каждый день напиток надо перемешивать.

Пудинг из черствого хлеба

Сетевое издание m24.ru

Еще один недооцененный продукт – зачерствевший хлеб. Если у него и есть вторая жизнь, то, как правило, разве что в виде панировочных сухарей. При этом он вполне может стать звездой чаепития.

Для приготовления пудинга из черствого хлеба понадобится: 300 граммов засохшего белого хлеба; 250 миллилитров молока; 150 миллилитров сливок (жирность 33%); 20 граммов коньяка; 150 граммов сахара; 50 граммов изюма; два яйца; щепотка ванилина.

Изюм надо хорошенько помыть и замочить в коньяке примерно на 20 минут. Затем нарезать хлеб мелкими кубиками. Перемешать все это с изюмом и выложить в форму, смазанную сливочным маслом.

Молоко, сливки, яйца, сахар и ванилин следует тщательно взбить венчиком и залить этой смесью хлебную субстанцию.