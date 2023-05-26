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Диетолог рассказал, сколько хлеба можно съедать в сутки

«Хлеб всему голова», но правда ли, что без хлеба нельзя жить, отвечает эксперт.

Диетолог рассказал, сколько хлеба можно съедать в сутки
© Ferra.ru

Врач-диетолог и аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева советует здоровым людям ограничить потребление белого хлеба, особенно из очищенной муки, если у них есть лишний вес или сахарный диабет. Белый хлеб содержит быстрые углеводы, которые могут быть вредными при этих состояниях или при проблемах с желудочно-кишечным трактом.

Зерновой хлеб, по мнению эксперта, почти не имеет противопоказаний. Его можно употреблять в том же количестве, что и здоровым людям — два-три куска в день, даже при избыточном весе или сахарном диабете. Зерновой хлеб содержит растворимые пищевые волокна и помогает стимулировать работу желудочно-кишечного тракта.

Важно выбирать качественный зерновой хлеб, подчеркнула доктор Аплетаева. Он является полезным продуктом и способствует правильной работе организма.

Кроме того, ранее было отмечено, что комбинация белого хлеба и сладких продуктов, таких как варенье, является особенно вредной для здоровья. Такое сочетание может привести к постепенному набору лишних килограммов, особенно при низкой физической активности, так как организм получает быстро усваиваемые пустые калории.

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