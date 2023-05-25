Диетолог предупредил об опасности одного вида кофе для здоровья

Диетолог Гинзбург предупредил об опасности одного вида кофе для здоровья
Об опасности одного вида кофе для здоровья предупредил в программе «О самом главном» на канале «Россия 1» врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.
В растворимом порошковом кофе мало полезных веществ, заявил эксперт. Кроме того, частое употребление такого напитка вызывает преждевременное старение, могут появляться морщины, увеличивает риск развития ишемической болезни сердца и онкозаболеваний.
По словам Гинзбурга, любителям бодрящего напитка лучше пить натуральный молотый кофе. Он защищает от инсульта, деменции и рака печени.