Диетолог предупредил об опасности одного вида кофе для здоровья

Об опасности одного вида кофе для здоровья предупредил в программе «О самом главном» на канале «Россия 1» врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

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В растворимом порошковом кофе мало полезных веществ, заявил эксперт. Кроме того, частое употребление такого напитка вызывает преждевременное старение, могут появляться морщины, увеличивает риск развития ишемической болезни сердца и онкозаболеваний.