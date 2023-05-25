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Диетолог Гинзбург предупредил об опасности одного вида кофе для здоровья

Об опасности одного вида кофе для здоровья предупредил в программе «О самом главном» на канале «Россия 1» врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Диетолог предупредил об опасности одного вида кофе для здоровья
© Мослента

В растворимом порошковом кофе мало полезных веществ, заявил эксперт. Кроме того, частое употребление такого напитка вызывает преждевременное старение, могут появляться морщины, увеличивает риск развития ишемической болезни сердца и онкозаболеваний.

По словам Гинзбурга, любителям бодрящего напитка лучше пить натуральный молотый кофе. Он защищает от инсульта, деменции и рака печени.

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