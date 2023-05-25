Врачи назвали допустимую ежедневную дозу употребления хлеба

Врач-диетолог Марина Аплетаева рассказал о том, как управильно употреблять хлеб в течение дня.

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По словам доктора, для полноценного насыщения и исключения переедания можно съесть в течение дня не более трёх кусков хлеба.

«Где-то два-три кусочка любого хлеба в день обычный здоровый человек, у которого нет каких-либо противопоказаний, может съедать», - пояснила Аплетаева.

Кроме того, как отметила эксперт, в случае наличия у человека лишнего веса или сахарного диабета рекомендуется заменить белый хлеб на тёмный из цельнозерновой муки, так как в первом преобладают быстрые углеводы.

Однако и для тёмного хлеба есть свои ограничения - от него стоит отказаться людям с болезнями желудочно-кишечного тракта.