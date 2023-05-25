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Как приготовить лучшую мексиканскую "шаурму": видео

Если на Ближнем Востоке бешеной популярностью пользуется шаверма, то в Латинской Америке есть своя версия блюда.

Бурито — это блюдо мексиканской кухни, состоящее из тортильи (тонкой лепешки из кукурузной или пшеничной муки), внутри которой находятся различные ингредиенты, такие как мясо (говядина, курица, свинина), овощи, рис, бобы, сыр, соусы и т.д. Обычно бурито складывают в трубочку и едят руками.

Сейчас бурито является популярным фаст-фудом во многих странах мира. Смотрите видео о том, как сделать идеальный бурито в домашних условиях.

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Ранее мы писали о рецепте полезной шаурмы от диетолога.

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