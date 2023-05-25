Эндокринолог перечислила продукты с наибольшим содержанием йода

Продукты с наибольшим содержанием йода назвала в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова. Она напомнила, что это один из важнейших элементов для работы организма.

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Врач подчеркнула, что особенно важно следить за содержанием йода в рационе беременной женщине, так как из-за йододефицита у ребенка могут быть серьезные пороки развития нервной системы. Кроме того, это может вызвать снижение интеллекта и нарушение когнитивных функций малыша.

По ее словам, оптимальное количество йода содержит рыба (особенно треска и хек), грецкий орех, зеленый салат, хурма и йодированная соль. Ей нужно досаливать готовые блюда уже в тарелке, а не во время приготовления пищи. Кроме того, в число таких продуктов вошли морская капуста, креветки, яйца, коровье молоко, фасоль и соя, 20-процентные сливки, печень и мясо животных.