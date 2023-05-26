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Почему не стоит есть жирное мясо в жару

Врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова предупредила о вреде для здоровья злоупотребления жирным мясом, особенно в жару.

Почему не стоит есть жирное мясо в жару
© Ferra.ru

Она объяснила, что жирное мясо — тяжёлая пища, требующая для переваривания большого количества энергии. А в жару это усугубляется интенсивным потоотделением, при котором вымываются микро- и макроэлементы.

К тому же избыток жирного мяса нагружает печень и поджелудочную железу, а регулярное употребление приводит к росту количества холестерина низкой плотности — предвестника сердечно-сосудистых заболеваний.

Самое жирное мясо — утятина, доля жира может достигать 60% от общей массы, затем идут свинина — 30–50% жира, гусятина — 30%, баранина и говядина — 12–20%.

Жирное мясо — это тяжёлая пища для организма. Её переваривание само по себе требует большого количества энергии. Представьте, если такой еды съедено много, да вдобавок под алкоголь, а на улице жарко? Ваш организм и так страдает от обезвоживания и вымывания с потом микро- и макроэлементов. А тут еще ударная доза жира, который нужно расщепить. Татьяна Мещерякова Врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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