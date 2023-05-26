Чем для организма полезны миндаль, фундук и арахис

Орехи — плоды, богатые полезными веществами. Они отлично подойдут в качестве здорового перекуса и могут стать заменой вредным снекам. Орехи можно смело отнести к категории суперфудов — крайне полезных продуктов, обладающих высокой пищевой ценностью.

© Lenta.ru

Среди их основных преимуществ — доступность, изученность полезных свойств и приятный вкус.

Видео дня

«Лента.ру» побеседовала с диетологом, чтобы выяснить, какие орехи считаются наиболее полезными и при каких заболеваниях следует употреблять их в пищу.

Чем полезны все орехи?

Lenta.ru

В беседе с «Лентой.ру» врач-диетолог клиники «Семейная» Патимат Магомедова объясняет, что медики относят орехи к категории «жиры», а не «белки». Несмотря на то что орехи — это прекрасный источник растительного белка, по своему аминокислотному составу этот белок неполноценен в сравнении с белком животного происхождения.

Орехи — кладезь полезных жиров, белков и клетчатки, — Патимат Магомедова, врач-диетолог.

При этом специалистка отмечает, что растительный белок должен обязательно присутствовать в здоровом питании. Однако его доля не должна превышать трети от суточного количества съеденного белка.

Помимо того, что орехи богаты жирами, они также относятся к числу продуктов с высоким содержанием клетчатки. В 100 граммах орехов — примерно 10-13 граммов этого питательного вещества.

При этом дневная норма клетчатки составляет не менее 30 граммов. По словам Магомедовой, клетчатка важна для полноценной работы желудочно-кишечного тракта, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета II типа.

30 граммов рекомендуемая порция орехов

Какие питательные вещества содержат орехи: магний;

калий;

кальций;

йод;

марганец;

витамины B1 и B2;

витамин E;

фолиевая кислота.

Как правильно есть орехи?

Патимат Магомедова обращает внимание, что орехи — высококалорийный продукт, поэтому людям с избыточной массой тела или ожирением стоит есть их дозированно.

600-800 килокалорий содержится в 100 граммах орехов

Это больше, чем во многих сладостях: например, в 100 граммах грецкого ореха содержится 650 килокалорий, в то время как в 100 граммах сникерса — 507 килокалорий. Переедание орехов также грозит проблемами с желудочно-кишечным трактом, поэтому «передозировка» ядрами может вызвать боли в животе.

Следует помнить, что орехи вызывают аллергию, поэтому в качестве перекуса подходят далеко не всем людям. Помимо аллергии, некоторые плоды небезопасны по микробиологическим показателям: на их поверхности могут быть сальмонеллы, листерии и афлатоксины.

Перед тем как есть, орехи необходимо промыть, а затем просушить — лучше всего в духовке при температуре 100-120 градусов. Хранить орехи Патимат Магомедова советует в герметичной таре, в сухом темном месте.

Какие орехи самые полезные и самые доступные: миндаль;

грецкий орех;

фундук;

кедровый орех;

арахис.

Чем полезен миндаль?

Lenta.ru

Миндаль — это один из наиболее полезных орехов. Он богат кальцием, фосфором, марганцем, витаминами групп B и E. Также этот плод содержит незаменимые жирные кислоты, которые улучшают работу мозга и сердечной мышцы.

Врач-диетолог Патимат Магомедова отмечает, что миндаль особенно богат магнием. «Недостаточное потребление этого микроэлемента связано с увеличением риска развития остеопороза, ожирения, атеросклероза», — рассказывает она.

Потребность в магнии повышается при стрессе, физических и умственных нагрузках, поэтому употребление миндального ореха в таких ситуациях принесет организму максимальную пользу

Помимо этого, регулярное употребление миндального ореха способствует снижению уровня холестерина, улучшает работу пищеварения и микрофлору кишечника. Этот орех также полезен для людей с избыточным весом: он нормализует обмен веществ.

Миндаль можно есть в сыром и обжаренном виде, добавлять в различные блюда: от салатов и закусок до соусов и выпечки.

Чем полезен грецкий орех?

Lenta.ru

По словам диетолога Патимат Магомедовой, грецкие орехи содержат большое количество полиненасыщенных жирных кислот Омега-3. Они не могут синтезироваться в организме человека и поступают в него только с пищей.

Именно Омега-3 жирные кислоты снижают «плохой» холестерин, тем самым делают профилактику развития атеросклероза, — Патимат Магомедова, врач-диетолог.

За что еще отвечают Омега-3 жирные кислоты: регулируют свертывание крови;

отвечают за развитие и функционирование головного мозга;

поддерживают репродуктивное здоровье.

Согласно исследованиям, грецкие орехи помогают замедлить повреждение тканей мозга при болезни Альцгеймера. А испытания, проведенные на животных, показали, что этот продукт также эффективен для профилактики и лечения рака. Еще одно полезное свойство грецких орехов — они улучшают когнитивные функции мозга, способствуют улучшению памяти.

Перегородки грецкого ореха широко применяют в народной медицине для изготовления общеукрепляющих настоев и отваров, а также в производстве косметики — их добавляют в скрабы.

Грецкие орехи следует есть в сыром и обжаренном виде. Они также станут отличным вкусовым акцентом в салате или выпечке, особенно если их покрошить. Кроме того, грецкие орехи можно добавлять в питьевые йогурты вместе с ягодами и фруктами.

Чем полезен фундук?

Lenta.ru

Фундук также служит отличным источником незаменимых жирных кислот и полезен для снижения уровня холестерина.

100% суточной нормы витамина Е содержится в 100 граммах фундука

Этот витамин способен защищать клетки организма от повреждения, а антиоксиданты, содержащиеся в фундуке, также помогают снизить уровень холестерина в крови.

Исследования показали, что фундук полезен людям с диабетом II типа — его регулярное употребление приводит к снижению уровня сахара в крови благодаря содержащейся в орехе олеиновой кислоте.

Фундук отлично сочетается с сухофруктами, медом, а также используется в выпечке. Его можно добавлять в салаты или использовать как самостоятельный перекус.

Перед тем как есть фундук в сыром виде, его стоит замочить в воде на 6-8 часов. Также можно добавить небольшое количество соли или лимонного сока

Чем полезны кедровые орехи?

Lenta.ru

К продуктам, богатым Омега-3 жирными кислотами, диетолог Патимат Магомедова относит и кедровые орехи. Употребление этих плодов положительно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы: они способствуют снижению уровня холестерина за счет высокого содержания ненасыщенных жиров.

Кроме того, кедровые орехи являются одним из главных источников фолиевой кислоты — формы витамина B9. Магомедова подчеркивает, что этот водорастворимый витамин полезен для беременных женщин и не только.

Чем полезна фолиевая кислота: повышает чувствительность клеток к инсулину;

улучшает когнитивные способности;

помогает предотвратить развитие депрессии.

Рацион, богатый фолатами, уменьшает риск развития рака толстой кишки и молочной железы. А вот дефицит продуктов с фолиевой кислотой может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний, привести к проблемам во время беременности и снижению уровня гемоглобина в крови.

Кедровые орехи также богаты антиоксидантами, которые помогают защитить клетки от воздействия свободных радикалов и вредоносных бактерий. Тем самым употребление в пищу кедровых орехов замедляет процесс старения и поддерживает эластичность кожи. Калий, содержащийся в кедровых орехах, в свою очередь, позволяет нормализовать водно-солевой баланс и уменьшить отечность.

Кедровые орехи можно добавлять в салаты, выпечку, горячие блюда или использовать в качестве ингредиента для приготовления пасты и соусов.

Чем полезен арахис?

Этот орех, который относится к бобовым, богат антиоксидантами и отличается высоким содержанием витаминов A, B, D и E. Кроме того, арахис — это источник меди, магния, фосфора и кремния.

Полезные свойства арахиса: укрепление иммунной системы;

повышение работоспособности;

восстановление гормонального баланса у женщин.

Арахис положительно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы. В этом орехе содержится большое количество ненасыщенных жиров, которые, помимо прочего, улучшают состояние кровеносных сосудов.

Арахис — один из серьезных аллергенов. Его не рекомендуется употреблять беременным и кормящим женщинам, поскольку у ребенка может возникнуть аллергическая реакция на этот продукт