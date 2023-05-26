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Врач Гинзбург рассказал, для кого опасен квас

При сахарном диабете и заболеваниях желудка не рекомендуется употреблять магазинный квас. По словам врача-диетолога Михаила Гинзбурга, такие напитки богаты избыточным количеством сахара, что приводит к значительному повышению уровня глюкозы в крови, пишет Москва 24.

Многие производители, утверждает эксперт, стремятся создать квас с высоким содержанием сахара, так как это привлекает потребителей. Однако, для людей, страдающих диабетом, такой квас не рекомендуется, уточнил он.

Напитки, которые нельзя пить натощак

В домашнем квасе, который готовят традиционным способом, содержание сахара обычно невелико, подчеркнул врач. Независимо от того, является ли квас домашним или магазинным, людям с заболеваниями желудка не следует его употреблять, так как этот напиток может вызвать раздражение и обострение болевых ощущений, пояснил эксперт.

Ранее мы писали о том, что фермер объяснил, как правильно выбирать квас.

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